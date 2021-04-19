Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 апреляМанифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, первый Бостонский марафон и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
10Пасха в условиях пандемии
00:58 (мск), источник: Известия

По тебе судят: названы регионы России с самым высоким уровнем жизни

Список из 25 лидеров в рейтинге социально-экономического развития возглавила Москва.

Источник: Агентство «Москва»

Москва заняла первое место среди регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. Об этом говорится в интегральном рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС (имеется в распоряжении «Известий»).

На второе и третье место авторы исследования поместили Тюменскую и Ленинградскую области.

Интересно, что ряд регионов занимают разные позиции в блоках, оценивающих экономическое положение края или области и уровень благосостояния населения. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что положение субъектов в рейтинге ФоРГО определили как показатели их развития, так и работа губернаторов.

Два десятка первых

Москва возглавила рейтинг 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию по итогам 2020 года. Показателями оценки стали девять критериев, в числе которых — среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины (авторы исследования назвали их соотношение «минимальной стоимостью жизни»), а также индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и т. д.

Новость
Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником

При этом у Москвы нет первых мест ни по одному из них. Лучшие показатели столицы — два вторых места в «Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета» и «Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС». При этом эксперты ФоРГО поместили Москву на четвертую позицию по зарплате, на пятую — по отношению заработка к стоимости потребкорзины и на 64-ю — по динамике валового регионального продукта с коррекцией на инфляцию.

Второе место в рейтинге заняла Тюменская область. У этого региона лучшим показателем оказался индекс промышленного производства и отношение суммы госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость — вторая и третья позиции соответственно. Как и у столицы, самым низким показателем этого субъекта стала динамика ВРП — 53-е место.

Ленинградская область заняла третью позицию благодаря показателям отношения суммы госдолга к доходам бюджета и собираемости НДС, заняв по ним пятое и шестое место среди всех субъектов РФ соответственно. Меньше всего Ленобласти «повезло» тоже с динамикой регионального продукта — по этому критерию авторы рейтинга поставили ее на 63-е место.

Также в топ-10 попали ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.

Во второй десятке оказались Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, а также Свердловская область.

Замыкают рейтинг регионов-лидеров Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.

Стоит отметить, что по уровню зарплаты по итогам прошлого года на первом месте оказалась Магаданская область.

Следом за ней в рейтинге идут Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область. По показателю «минимальной стоимости жизни» лидером также стала Магаданская область. После нее в рейтинге расположились те же регионы, но уже в другом порядке: ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.

Все показатели сразу

Несмотря на то что экономическое положение (наполняемость бюджетов и объемы реального сектора) тесно связано с социально-экономическим (уровень благосостояния населения), позиции субъектов в этих блоках совпадают не всегда, отметил в беседе с «Известиями» председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Новость
Москва вошла в топ-20 самых дорогих городов для миллионеров

— При достаточно устойчивом и динамично развивающемся реальном секторе экономики стоимость жизни (например, из-за географического положения) может быть довольно высока, а уровень среднемесячных зарплат, определяемых отраслевой структурой региональной экономики, невелик, — отметил он. — Поэтому может возникнуть несоответствие уровня жизни населения и наполняемости региональных бюджетов с объемами производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг (на основании этих показателей в ФоРГО определяют уровень «регионального продукта». — «Известия»).

Занимающая самую верхнюю строчку рейтинга Москва находится на первом месте в первую очередь благодаря высокому уровню жизни и благополучию регионального бюджета, пояснил Константин Костин. Одновременно динамика стоимости отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а также тесно связанный с этим объем начисленного налога на добавленную стоимость ставит столицу примерно в середину списка, отметил автор рейтинга.

Новость
Финляндия четвертый год подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран

Эксперт обратил внимание, что за счет аналогичных факторов на верхних строчках оказалось и большинство так называемых добывающих регионов (кроме Магаданской области). А такие субъекты, как Ленинградская, Московская, Иркутская и Калужская области, являются лидерами в первую очередь за счет стабильности всех принимаемых в расчет показателей.

Главам субъектов, которые хотят изменить места в рейтинге, необходимо активно заниматься привлечением в регион инвесторов и инфраструктурных проектов, попадать во все федеральные программы, полагает политконсультант, автор Telegram-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов.

— С другой стороны, надо иметь в виду, что губернаторы трезво смотрят на положение вещей и, возможно, их устраивает существующий порядок вещей, — добавил эксперт.

При этом полностью доверять статистике не стоит — жизнь в регионах зависит от очень многих факторов, отметил политтехнолог Александр Твердов. Вместе с тем эксперт согласен с первым местом Москвы, которая имеет неплохие экономические показатели. Неслучайно перебраться в столицу стремятся многие россияне, сказал эксперт. А вот в Тюменской области, по его мнению, высокие доходы получают только те, кто работает в нефтяной отрасли.

Наталья Башлыкова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дороги дороги: передачу регионам доходов с акцизов на бензин отложат на 5 лет
Исполнят на ГИС: платформа экомониторинга может обойтись бюджету в 3 млрд рублей
МИД РФ объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
Макрон: «Спутник V» не смогут использовать в ЕС для вакцинации
Познер отказался считать Пушкина русским писателем
У российского посольства в Праге протестующие устроили драку
«Спартак» крупно проиграл аутсайдеру РПЛ в день 99-летия клуба
Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в ЕС
Новости партнеров
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Акинфеев публично обратился к Гончаренко
К чему готовиться москвичам: синоптики предупредили
Не ждите этого от лета! Россиян предупредили
Горячие темы на Авто
Предложение --(моё ) 253
просто посмеяться. 88
Оплата через сайт самозанятым 86
Парадокс 80
Кино
Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения» Певица приняла участие в съемках шоу «Музыкалити» в свой день рождения
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Популярные темы на «Детях»
Отпуск с дочкой мужа. 829
Просьбы сына 710
Кто пролетел с Турцией 570
Вторник, картинки. Апрель 508
Леди
Все романы 53-летней певицы Валерии 17 апреля Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия, отмечает день рождения
Новости партнеров
Экстрасенс, предсказавший пандемию, рассказал, что нас ждет в 2021 году
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Будьте начеку. Куртка могла стоить человеку жизни, если бы не полицейские
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь