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05:02 (мск), источник: Известия

Опрос показал непонимание большинством граждан правил формирования пенсии

Менее 10% россиян разбираются в том, как формируется их будущая пенсия, и знают, что она делится на страховую и накопительную. Такие данные в ходе опроса (есть у «Известий») получили НПФ Сбербанка и портал «Рамблер».

Источник: Reuters

Хотя большинство респондентов (89%) заявили о том, интересуются этим вопросом, только 8% сообщили о том, что знают всё про накопительную и страховую части, пенсионные «баллы» (так для простоты принято называть индивидуальный пенсионный коэффициент, ИПК) и прочие нюансы.

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Более половины (51%) участников опроса признались, что пытались разобраться в этом вопросе, «но всё оказалось слишком сложно». Чуть менее трети (30%) респондентов рассказали, что слышали о пенсионных баллах и двух частях пенсии, но не поняли, как это работает. Возможно, именно поэтому 11% людей заявили, что вообще не интересуются этой темой.

Не лучше обстоят дела и с пониманием размера своей будущей пенсии. Четверть граждан, как показал опрос, и вовсе не задумываются об этом. Из них 12% утверждают, что надеются только на себя, а 13% считают, что им рано размышлять о будущем заслуженном отдыхе.

Более трети опрошенных (37%) лишь примерно представляют размер выплат, а 17% ориентируются при этом на опыт своих родителей или бабушек и дедушек. Каждый шестой россиянин (15%) хотя бы раз ради интереса рассчитывал размер будущей пенсии на калькуляторе ПФР, а 6% делают такие расчеты регулярно.

Как рассказали «Известиям» в Минтруде, по поручению ведомства доработан калькулятор на сайте ПФР, который позволяет рассчитать размер уже накопленных коэффициентов и объем стажа.

До конца этого года на нем появятся дополнительные всплывающие подсказки, больший объем сведений будет подтягиваться автоматически.

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