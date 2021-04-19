Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
2020 богатейших людей мира — 2021
09:31 (мск), источник: РБК

Турецкий ученый опроверг одобрение производства «Спутника V» в стране

В Турции продолжаются испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорить об одобрении производства препарата в стране пока рано. Об этом «РИА Новости» заявил член научного совета при Минздраве по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз. РФПИ договорился с Анкарой о производстве «Спутника V» в январе.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Ранее газета Yeni Safak написала со ссылкой на Кайыпмаза, что одна из турецких компаний, которая сделала запрос на производство препарата, получила одобрение.

В статье говорилось, что решение было принято после того, как был подготовлен промежуточный отчет о токсикологических испытаниях вакцины. Сейчас материал убрали с сайта издания, но доступна его перепечатка.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял», — сказал Кайыпмаз агентству.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в конце января подписал соглашение с турецкой фармкомпанией по производству «Спутника V». Как сообщили в фонде, производитель будет поставлять миллионы доз препарата в год как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны. Анкара выразила заинтересованность в возможном производстве «Спутника V» на мощностях своих фармкомпаний после всех необходимых тестов еще в ноябре прошлого года.

В начале декабря Haber Turk со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу сообщил, что Анкара не будет закупать российскую вакцину, поскольку она не соответствует надлежащей лабораторной практике и не может быть лицензирована в стране. Позднее глава Минздрава заявил, что турецкие специалисты приступили к токсикологическому исследованию препарата и, если испытания пройдут успешно, проблем с его поставками не будет. В московском Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, указали, что вакцина соответствует всем нормам, а РФПИ назвал сообщения об отказе Турции от «Спутника V» примером информационной кампании, направленной против нее. В марте турецкий Минздрав сообщил, что начал с Россией переговоры по поставкам препарата.

Согласно результатам третьей фазы испытаний «Спутника V», опубликованным в журнале Lancet, его эффективность составляет 91,6%. Сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата, которые планируется закончить к середине июня. Согласно данным на сайте вакцины, сейчас она зарегистрирована в 60 странах.

РФПИ ранее договорился о производстве препарата в Южной Корее, Китае и Индии. В Белоруссии промышленное производство вакцины запустили в конце марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Скворцова отказалась делать прививку от COVID-19 и вот почему
Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
«Росатом» исключат из тендера на АЭС в Чехии после скандала
В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в 2021 году
Эксперты предсказали рост цены на нефть до $74 за баррель
Составлен рейтинг регионов России с самым высоким уровнем жизни
Двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги
Житель Аргентины провел в тюрьме на 20 лет больше срока
Hi-Tech
Как запустить секретную игру на Android. Показываем «Пасхалка» от разработчиков, спрятанная в настройках Android
Авто
Лягушки стали причиной закрытия дороги У земноводных начался сезон размножения
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
По инициативе "Единой России" в отдаленных селах появятся мобильные аптеки
Дети
Гигинеишвили провел время с детьми от Михалковой У пары подрастают сын и дочь
Леди
Все романы 53-летней певицы Валерии 17 апреля Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия, отмечает день рождения
Новости партнеров
Экстрасенс, предсказавший пандемию, рассказал, что нас ждет в 2021 году
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Кот в магазине выпрашивал еду и носил неизвестно куда. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь