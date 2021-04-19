Турецкий ученый опроверг одобрение производства «Спутника V» в стране

Ранее газета Yeni Safak написала со ссылкой на Кайыпмаза, что одна из турецких компаний, которая сделала запрос на производство препарата, получила одобрение.
В статье говорилось, что решение было принято после того, как был подготовлен промежуточный отчет о токсикологических испытаниях вакцины. Сейчас материал убрали с сайта издания, но доступна его перепечатка.
«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял», — сказал Кайыпмаз агентству.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в конце января подписал соглашение с турецкой фармкомпанией по производству «Спутника V». Как сообщили в фонде, производитель будет поставлять миллионы доз препарата в год как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны. Анкара выразила заинтересованность в возможном производстве «Спутника V» на мощностях своих фармкомпаний после всех необходимых тестов еще в ноябре прошлого года.
В начале декабря Haber Turk со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу сообщил, что Анкара не будет закупать российскую вакцину, поскольку она не соответствует надлежащей лабораторной практике и не может быть лицензирована в стране. Позднее глава Минздрава заявил, что турецкие специалисты приступили к токсикологическому исследованию препарата и, если испытания пройдут успешно, проблем с его поставками не будет. В московском Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, указали, что вакцина соответствует всем нормам, а РФПИ назвал сообщения об отказе Турции от «Спутника V» примером информационной кампании, направленной против нее. В марте турецкий Минздрав сообщил, что начал с Россией переговоры по поставкам препарата.
Согласно результатам третьей фазы испытаний «Спутника V», опубликованным в журнале Lancet, его эффективность составляет 91,6%. Сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата, которые планируется закончить к середине июня. Согласно данным на сайте вакцины, сейчас она зарегистрирована в 60 странах.
РФПИ ранее договорился о производстве препарата в Южной Корее, Китае и Индии. В Белоруссии промышленное производство вакцины запустили в конце марта.