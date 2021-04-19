Дерипаска обвинил Росстат в «жонглировании цифрами» о числе бедных

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие “бравые” отчеты о “победах” над бедностью. Обидно только, что “победы” эти в основном на бумаге происходят», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
В середине апреля Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 млн человек), что стало минимальным значением с 2014 года (тогда было 11,3%).
По данным Росстата, в январе-сентябре 2020 года россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, были 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения. Однако в четвертом квартале число бедняков снизилось до 13,5 млн человек, или 9,2% населения страны.
«Оценивая динамику доходов населения в четвертом квартале 2020 года по сравнению с предшествующим периодом, можно отметить рост доходов от собственности (на 34,6% к третьему кварталу 2020 года), а также доходов от предпринимательской и иной производственной деятельности (на 22,5% к третьему кварталу 2020 года). Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения рост доходов в четвертом квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан», — отмечалось в сообщении Росстата.
Правительство ставит цель сократить уровень бедности в России до 6,5% к 2030 году, что должно быть достигнуто в том числе за счет привязки минимального размера оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате — это обеспечит рост МРОТ теми же темпами, что медианная зарплата.