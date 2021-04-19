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12:25 (мск), источник: ТАСС Наука

В России разработали экспресс-тест на иммунитет к коронавирусу

Он позволяет за 15 минут обнаружить антитела после вакцинации от инфекции.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Резидент фонда «Сколково» (группа ВЭБ. РФ) компания «Рапид БИО» с компанией «Авивир» разработал первый в России экспресс-тест, который за 15 минут позволяет обнаружить иммунитет к коронавирусу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

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«Компания “Рапид БИО”, резидент Фонда “Сколково” (группа ВЭБ. РФ), совместно с компанией “Авивир” зарегистрировала первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. За 15 минут он определяет, сформировался ли устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции (COVID-19). Достоверность результата — 96%», — говорится в сообщении.

Как пояснили в фонде, тест «Экспресс-ВАК SARS-CoV-2-ИХА» дает понимание, помогла ли прививка каждому отдельному человеку, когда необходима повторная вакцинация и стоит ли дополнительно прививаться однокомпонентной версией «Спутника V» после перенесенного заболевания. На основе этих данных можно не только оценить нынешнее состояние популяционного иммунитета, но и спрогнозировать его динамику.

Для проведения теста, построенного на классическом методе иммуннохроматографического анализа, нужна всего лишь капля крови. Реагенты отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-ковид-вак».

Старший вице-президент по инновациям «Сколково» Кирилл Каем отметил, что, в отличие от многих уже ставших почти привычными тестов на антитела, технология компании «Рапид БИО» позволяет за 15 минут выявить антитела класса IgG к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S SARS-CoV-2 (спайк-белок), то есть, по сути, дать пациенту ответ — возник иммунитет в результате вакцинирования или нет. «Новый тест снизит нагрузку на систему здравоохранения и поможет отслеживать уровень популяционного иммунитета», — цитирует пресс-служба Каема.

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