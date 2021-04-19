12:25 (мск), источник: ТАСС Наука
В России разработали экспресс-тест на иммунитет к коронавирусу
Он позволяет за 15 минут обнаружить антитела после вакцинации от инфекции.
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Резидент фонда «Сколково» (группа ВЭБ. РФ) компания «Рапид БИО» с компанией «Авивир» разработал первый в России
«Компания “Рапид БИО”, резидент Фонда “Сколково” (группа ВЭБ. РФ), совместно с компанией “Авивир” зарегистрировала первый
Как пояснили в фонде, тест «Экспресс-ВАК SARS-CoV-2-ИХА» дает понимание, помогла ли прививка каждому отдельному человеку, когда необходима повторная вакцинация и стоит ли дополнительно прививаться однокомпонентной версией «Спутника V» после перенесенного заболевания. На основе этих данных можно не только оценить нынешнее состояние популяционного иммунитета, но и спрогнозировать его динамику.
Старший