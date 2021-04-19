Ученые Оксфорда впервые повторно заразят коронавирусом уже переболевших добровольцев

«Информация, полученная в результате этой работы, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также понять, защищены ли люди после заражения COVID и на какой срок», — объяснила Reuters суть нового исследования вакцинолог из Оксфордского университета и один из его авторов Хелен МакШейн.
Новое исследование предоставит научные данные, которые «помогут изменить понимание того, о том, как иммунная система реагирует на вторую инфекцию», уточнил Bloomberg Шобана Баласингам, научный консультант Wellcome Trust, предоставившего средства на исследование.
В первой фазе исследований примут участие до 64 человек в возрасте от 18 до 30 лет, переболевших коронавирусом по меньшей мере за три месяца до начала испытаний. Их инфицируют оригинальным штаммом COVID-19 из китайского Уханя и поместят на 17 дней в карантин для наблюдений. В случае появления симптомов заболевания добровольцев планируется лечить коктейлем из антител от американской компании Regeneron, который уже получил одобрение регулирующих органов США. В дальнейшем медики будут наблюдать участников эксперимента в течение года.
На первом этапе испытания ученые попытаются определить минимальное количество вируса, необходимого для того, чтобы повторно заразить хотя бы 50% уже переболевших COVID-19 пациентов.
Выявленной дозой на втором этапе исследования заразят добровольцев из другой группы для изучения их иммунной реакции.
Bloomberg напоминает, что первое испытание коронавируса на добровольцах, которые ранее не болели и были намеренно инфицированы, в начале года проводил Имперский колледж Лондона. Новое исследование, в котором участвуют уже переболевшие люди, — первое в своем роде, отмечает агентство.
Критики подобных испытаний взывают к этическим нормам, указывая на то, что нельзя преднамеренно заражать людей, не будучи уверенными в долгосрочных последствиях болезни.
Исследователи из Оксфорда по этому поводу отметили, что все добровольцы, допущенные к участию в исследовании, полностью восстановились после первого заболевания. Из карантина после исследования их выпустят только после получения доказательств, что они не больны и не могут заразить других.
Люди, переболевшие коронавирусом или сделавшие прививку, получают некоторую иммунную защиту от болезни. Но недавнее исследование показало, что до 10% ранее инфицированных молодых людей позднее повторно заразились, отмечает Bloomberg. Гендиректор Pfizer Альберт Бурла уже допустил вероятность того, что в течение 6−12 месяцев после полной вакцинации привившимся потребуется третья доза вакцины. После этого, по его словам, прививаться нужно будет ежегодно. В феврале о возможной необходимости ежегодно проходить ревакцинацию от COVID-19 говорил глава Johnson & Johnson Алекс Горски.