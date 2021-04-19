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11:23 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 8 589 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 589, до 4 710 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

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Источник: AP 2020

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва (по 0,01%), в Магаданской области и Еврейской автономной области (по 0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 692 случая заражения в Санкт-Петербурге, 592 — в Московской области, 237 — в Ростовской области, 201 — в Нижегородской области, 192 — в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 271 164 человека.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся возросло за сутки на 6 818. Всего уже выздоровели 4 333 598 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 462 пациента в Московской области, 332 — в Санкт-Петербурге, 228 — в Самарской области, 225 — в Нижегородской области, 220 — в Воронежской области.

Число летальных исходов возросло на 346 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 928 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,25%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 26 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 15 — в Нижегородской и Самарской областях, по 14 — в Архангельской и Свердловской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 279 до 1 066 052.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,21%. Днем ранее было выявлено 2 252 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 698, следует из сообщения штаба.

Было выписано по выздоровлению 1 089 пациентов за сутки, за все время выздоровели 972 646. В настоящее время в столице продолжают лечение 75 708 человек.

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