В КНР согласились производить еще более 100 млн доз «Спутник V» в год

Отмечается, что произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек.
«Соглашение о партнерстве с Hualan Biological Bacterin, одним из ведущих производителей вакцин в Китае, позволит значимо расширить производственные мощности для выпуска препарата “Спутник V”», — говорится в сообщении фонда.
В РФПИ также назвали КНР одним из главных партнеров по производству российского противоковидного препарата, который уже используется во всех регионах мира и доказал свою высокую эффективность и безопасность.
Ранее в апреле РФПИ договорился с подразделением китайской фармацевтической компании TopRidge Pharma о производстве в Китае «Спутник V» в количестве более 100 млн доз в год.
В конце марта РФПИ и его китайский партнер Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. договорились о производстве более 60 миллионов доз вакцины «Спутник V», начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».