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11:33 (мск), источник: Газета.Ру

В КНР согласились производить еще более 100 млн доз «Спутник V» в год

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайской фармкомпанией Hualan Biological Bacterin Inc. о производстве в Китае еще более 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РФПИ.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек.

«Соглашение о партнерстве с Hualan Biological Bacterin, одним из ведущих производителей вакцин в Китае, позволит значимо расширить производственные мощности для выпуска препарата “Спутник V”», — говорится в сообщении фонда.

В РФПИ также назвали КНР одним из главных партнеров по производству российского противоковидного препарата, который уже используется во всех регионах мира и доказал свою высокую эффективность и безопасность.

Ранее в апреле РФПИ договорился с подразделением китайской фармацевтической компании TopRidge Pharma о производстве в Китае «Спутник V» в количестве более 100 млн доз в год.

В конце марта РФПИ и его китайский партнер Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. договорились о производстве более 60 миллионов доз вакцины «Спутник V», начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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