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12:03 (мск), источник: Известия

Попова сообщила о формировании новых штаммов коронавируса в России

В России формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавируса, заявила в понедельник, 19 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе собрания отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН).

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Источник: РИА "Новости"

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала глава ведомства.

Во время собрания Попова также сообщила, что в России на сегодняшний день выявлено 192 случая заболевания британским штаммом коронавируса и 21 — южноафриканским.

Днем ранее доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что своевременная вакцинация способна защитить от новых штаммов коронавируса. По его словам, после прививки мутации инфекции могут не бояться также те, кто переболел первым штаммом.

8 апреля Попова рассказала, что мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают на территорию России из Турции. Также она отмечала, что на Турцию приходится большинство поездок россиян, а показатели заболеваемости COVID-19 в республике продолжают расти, поэтому Роспотребнадзор установил особый контроль над ситуацией.

6 апреля Попова сообщила «Известиям», что на территории России выявлены штаммы, которые имеют мутации, не схожие с теми, которые характерны для британского, южноафриканского и бразильского вариантов коронавируса. Она подчеркнула, что для того, чтобы оценить значимость мутаций, проводятся исследования.

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