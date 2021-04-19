12:03 (мск), источник: Известия
Попова сообщила о формировании новых штаммов коронавируса в России
В России формируются сибирский и
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«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование
Днем ранее доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что своевременная вакцинация способна защитить от новых штаммов коронавируса. По его словам, после прививки мутации инфекции могут не бояться также те, кто переболел первым штаммом.
8 апреля Попова рассказала, что мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают на территорию России из Турции. Также она отмечала, что на Турцию приходится большинство поездок россиян, а показатели заболеваемости COVID-19 в республике продолжают расти, поэтому Роспотребнадзор установил особый контроль над ситуацией.
6 апреля Попова сообщила «Известиям», что на территории России выявлены штаммы, которые имеют мутации, не схожие с теми, которые характерны для британского, южноафриканского и бразильского вариантов коронавируса. Она подчеркнула, что для того, чтобы оценить значимость мутаций, проводятся исследования.