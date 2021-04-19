Вертолет на Марсе: аппарат NASA «Индженьюити» попытался совершить первый полет

Аппарат «Индженьюити» («Изобретательность») отправили на Марс вместе с ровером «Персеверанс» («Упорство»), который прибыл на красную планету в феврале нынешнего года. Дрон работает на солнечных батареях и имеет массу всего около двух килограммов.
Взлететь в значительно менее плотной атмосфере Марса возможно, но скорость вращения винтов вертолета должна быть намного выше, чем если бы аппарат поднимался в воздух на Земле.
НАСА попыталась осуществить тестовый полет на Марсе около 7:30 по Гринвичу (10:30 утра по московскому времени), однако информация о том, прошел ли он успешно, достигнет Земли только через несколько часов, поэтому пока об исходе испытаний не известно даже самим экспертам НАСА. Ожидается, что американское космическое агентство получит данные о полете вертолета в 10:15 по Гринвичу (13:15 по московскому времени).
Успех испытания зависит от того, сумеет ли «Индженьюити» автономно выполнить свою программу. Об управлении дроном с Земли речи не идет. После полета дрон должен передать на Землю записи со своей видеокамеры и с камер ровера «Персеверанс», который наблюдал за полетом с расстояния 76 метров.
Аппарат должен был взлететь на высоту три метра, развернуться в воздухе и мягко приземлиться на четыре ножки. Полет проходил вблизи кратера Езеро, где в феврале приземлился «Персеверанс».
«Момент, которого так ждала вся наша команда, почти настал, — прокомментировала полет “Индженьюити” менеджер проекта Мими Анг на недавней пресс-конференции. — На каждой планете первый полет случается лишь один раз». «У дрона нет системы автовыравнивания, так что если он приземлится неправильно, то миссия будет закончена», — отметила она. К неправильному приземлению может привести, например, резкий порыв ветра.
Если же полет удастся, то «Индженьюити» совершит еще несколько взлетов и приземлений. Между каждым из них дрону нужно будет ждать пять дней до полной подзарядки.