Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
2020 богатейших людей мира — 2021
14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Окрестности Кейптауна охватил крупный пожар (видео)

Кейптаунский университет и пригороды эвакуируют.

6
фотографий
6
фотографий

Кейптаун окутан дымом из-за лесных пожаров. Огонь охватил склоны горы Столовая и Пика Дьявола, на которых расположен университетский городок.

Пригороды и Кейптаунский университет эвакуируют: огонь вплотную подошел к корпусам. Уже сгорела почти 200-летняя библиотека, мельница XVII века, ресторан, несколько других исторических зданий, сообщает Reuters.

Во время загрузки произошла ошибка.

В тушении пожара задействованы вертолеты, двое пожарных госпитализированы с ожогами. Информация о других пострадавших не поступала. В понедельник, 19 апреля, пожар удалось локализовать, несмотря на сильный ветер, сообщил мэр Кейптауна Дэн Платон.

Полиция подозревает поджог: утром в воскресенье возле памятника южноафриканскому политику Сесилу Родсу на Пике Дьявола были замечены трое мужчин, которые жгли костер. Один из подозреваемых уже задержан.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Чехия не раскроет России детали расследования взрывов в Врбетице
МВД сообщило о росте IT-преступлений почти на 34%
С 1 мая изменится размер и график получения пенсий
Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР
Один из самых больших в мире айсбергов окончательно растаял
В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в 2021 году
Богатейший депутат отчитался о доходе в 6,3 млрд рублей
Горячие темы на Авто
Предложение --(моё ) 352
Оплата через сайт самозанятым 107
просто посмеяться. 88
Парадокс 80
Новости партнеров
Передвижные аптеки: "Единая Россия" сделает лекарства на селе дешевле
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
По инициативе "Единой России" в отдаленных селах появятся мобильные аптеки
Лекарства в село. Принят закон "Единой России" о передвижных аптеках
Дети
Джанабаева показала первое фото новорожденной дочери от Меладзе Звезды стали родителями 12 апреля
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Дом
8 недостатков, которые скрываются в модных трендах
Дизайнер перечислил все минусы евродвушки
Крошечный санузел, который выглядит роскошно: как оформить
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь