14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Окрестности Кейптауна охватил крупный пожар (видео)
Кейптаунский университет и пригороды эвакуируют.
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Кейптаун окутан дымом
Пригороды и Кейптаунский университет эвакуируют: огонь вплотную подошел к корпусам. Уже сгорела почти 200-летняя библиотека, мельница XVII века, ресторан, несколько других исторических зданий, сообщает Reuters.
В тушении пожара задействованы вертолеты, двое пожарных госпитализированы с ожогами. Информация о других пострадавших не поступала. В понедельник, 19 апреля, пожар удалось локализовать, несмотря на сильный ветер, сообщил мэр Кейптауна Дэн Платон.
Полиция подозревает поджог: утром в воскресенье возле памятника южноафриканскому политику Сесилу Родсу на Пике Дьявола были замечены трое мужчин, которые жгли костер. Один из подозреваемых уже задержан.
Анна Лысенко