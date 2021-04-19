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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые впервые показали, как волки ловят рыбу (видео)

Уникальные кадры были сделаны с помощью ошейника с камерой.

Ученые из университета Миннесоты в рамках документального проекта Voyageurs Wolf Project изучают охотничье поведение волков. Для этого они надевают на животных специальные ошейники с камерой, которые в течение нескольких недель фиксируют все происходящее в жизни волка от первого лица.

В 2020 году зоологи прикрепили камеру к волку-одиночке с кодовым именем V089 и сделали необычное открытие. Оказалось, что волк не только промышлял активной охотой, но и с удовольствием лакомился пресноводной рыбой, которую сам ловил в ручье.

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Известно, что некоторые волки в Канаде и на Аляске ловят лосось во время нереста — когда в маленьких реках собираются тысячи рыб и поймать их не составляет труда. Но в обычной жизни волчья рыбалка — довольно редкое и плохо изученное явление.

На кадрах, которые зоологи опубликовали в середине апреля, можно увидеть, что волк V089 выслеживает рыбу у бобровой плотины и ловит ту, что застревает возле нее.

По словам авторов проекта, такое «рыбацкое» поведение они ранее наблюдали в одной волчьей стае и думали, что это особенность поведения лишь одной конкретной семьи. Теперь ученым предстоит подробнее изучить этот охотничий навык хищников, пишет Gizmodo.

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