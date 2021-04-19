15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые впервые показали, как волки ловят рыбу (видео)
Уникальные кадры были сделаны с помощью ошейника с камерой.
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Ученые из университета Миннесоты в рамках документального проекта Voyageurs Wolf Project изучают охотничье поведение волков. Для этого они надевают на животных специальные ошейники с камерой, которые в течение нескольких недель фиксируют все происходящее в жизни волка от первого лица.
В 2020 году зоологи прикрепили камеру к
Известно, что некоторые волки в Канаде и на Аляске ловят лосось во время нереста — когда в маленьких реках собираются тысячи рыб и поймать их не составляет труда. Но в обычной жизни волчья рыбалка — довольно редкое и плохо изученное явление.
На кадрах, которые зоологи опубликовали в середине апреля, можно увидеть, что волк V089 выслеживает рыбу у бобровой плотины и ловит ту, что застревает возле нее.
По словам авторов проекта, такое «рыбацкое» поведение они ранее наблюдали в одной волчьей стае и думали, что это особенность поведения лишь одной конкретной семьи. Теперь ученым предстоит подробнее изучить этот охотничий навык хищников, пишет Gizmodo.
Екатерина Гура