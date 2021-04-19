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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотоловушка сняла свидание леопардов в Приморье

Два пятнистых хищника явно неравнодушны друг к другу.

Леопарды Бэри и Тайфун, живущие в национальном заповеднике «Земля леопарда» в Приморье, устроили себе романтическое свидание.

Их милую встречу с ухаживаниями запечатлела фотоловушка. «Два пятнистых хищника явно неравнодушны друг к другу и спешат скрыться из виду. Сначала из кадра удаляется Бэри, а затем за ней следует её кавалер», — пишут сотрудники «Земли леопарда».

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Оба леопарда — местные старожилы. Тайфун — хозяин заповедника «Кедровая падь» (находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда»), а Бэри — дочь знаменитой Кедровки, которая долгое время была хозяйкой заповедника. В прошлом у этой пары уже было общее потомство.

Размножаться леопарды могут в любое время года, говорят в заповеднике. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после короткой супружеской жизни влюбленные быстро теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются от одного до трех котят, в воспитании которых самец не участвует.

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