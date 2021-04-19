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16:32 (мск), источник: ТАСС

«Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Общественная акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая 2021 года в онлайн-формате, сообщила в понедельник сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Источник: Reuters

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», — уточнила она.

Организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня 2021 года. «Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие “Бессмертный полк России” в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, — 24 июня», — сказала Цунаева.

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