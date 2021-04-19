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17:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В России умерли более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ

В России умерли более 75% пациентов с коронавирусом, которым была проведена процедура искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. По его словам, при этой процедуре часто развивались баротравмы, пневмоторекс, подкожная эмфизема (частота последнего осложнения — от 10% до 40%).

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Источник: Reuters

«По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75%», — сказал господин Авдеев на общем собрании отделения медицинских наук РАН (цитата по «Интерфаксу»).

Из презентации главного пульмонолога Минздрава следует, что летальность пациентов на ИВЛ составляла 76,5%, на неинвазивной вентиляции легких — 36,8%, а при подаче кислорода — 10%.

Сергей Авдеев отметил, что раньше «говорили о предпочтении ранней интубации», то теперь лучше применять «другую тактику респираторной поддержки».

За последние сутки в России выявили 8589 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с распространением вируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4 710 690. С начала пандемии умерли 105 928 заболевших, выздоровели — 4 333 598.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в настоящее время стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что темпы вакцинации в России позволяют начать осторожные послабления эпидемиологических ограничений. Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что количества уже привитых россиян достаточно, чтобы управлять эпидпроцессом в регионах.

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