В России умерли более 75% пациентов с коронавирусом на ИВЛ

«По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75%», — сказал господин Авдеев на общем собрании отделения медицинских наук РАН (цитата по «Интерфаксу»).
Сергей Авдеев отметил, что раньше «говорили о предпочтении ранней интубации», то теперь лучше применять «другую тактику респираторной поддержки».
За последние сутки в России выявили 8589 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с распространением вируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4 710 690. С начала пандемии умерли 105 928 заболевших, выздоровели — 4 333 598.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в настоящее время стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что темпы вакцинации в России позволяют начать осторожные послабления эпидемиологических ограничений. Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что количества уже привитых россиян достаточно, чтобы управлять эпидпроцессом в регионах.