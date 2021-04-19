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16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Певица из Канады установила мировой рекорд, взяв самую низкую ноту

Подготовка к рекорду заняла у нее почти год

Канадская певица Джой Чэпмен взяла самую низкую ноту (C1 на фортепиано) среди женщин. Ее рекорд был официально зарегистрирован представителями Книги рекордов Гиннесса.

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Как рассказала журналистам Чэпмен, попробовать побить мировой рекорд ее уговорила племянница, которая узнала, что прошлый рекордсмен взял только D2 (идет перед C1 на фортепиано) и обладает менее впечатляющим вокальным диапазоном, чем Джой.

На подготовку к рекорду у певицы ушел почти год, но оно того стоило. Чэпмен призналась, что может петь как очень низким голосом (благодаря чему иногда исполняет мужские партии), так и довольно высоким.

Екатерина Гура

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