16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Певица из Канады установила мировой рекорд, взяв самую низкую ноту
Подготовка к рекорду заняла у нее почти год
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Канадская певица Джой Чэпмен взяла самую низкую ноту (C1 на фортепиано) среди женщин. Ее рекорд был официально зарегистрирован представителями Книги рекордов Гиннесса.
Как рассказала журналистам Чэпмен, попробовать побить мировой рекорд ее уговорила племянница, которая узнала, что прошлый рекордсмен взял только D2 (идет перед C1 на фортепиано) и обладает менее впечатляющим вокальным диапазоном, чем Джой.
На подготовку к рекорду у певицы ушел почти год, но оно того стоило. Чэпмен призналась, что может петь как очень низким голосом (благодаря чему иногда исполняет мужские партии), так и довольно высоким.
Екатерина Гура