Эффективность «Спутника V» по результатам вакцинации достигла 97,6%

«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины “Спутник V” на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата», — отмечается в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.
Уточняется, что в РФ ведется реестр граждан, которые прошли вакцинацию, и тех, кто заболел COVID-19.
Так, после того, как прививку сделали 3,8 млн россиян в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость начиная с 35 дня с момента первого укола составила 0,027%.
По данным разработчиков, сведения об эффективности «Спутника V» будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае 2021 года.
Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.
Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet от 2 февраля текущего года, по итогам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. Препарат входит в тройку лидеров по числу регистраций в мире.