Древняя акула, похожая на Годзиллу, получила официальное название

Больше семи лет понадобилось палеонтологам из США, чтобы найти и изучить все останки древней необычной акулы, возрастом около 300 миллионов лет. Первые окаменелости еще в 2013 году на раскопках к востоку от Альбукерке в Нью-Мексико нашел тогда еще аспирант Джон-Пол Ходнетт.
В середине апреля Ходнетт совместно со своими коллегами-исследователями из музея Нью-Мексико, а также Университета Святого Иосифа в Пенсильвании, Университета Северной Аризоны и Университета штата Айдахо опубликовали доклад, где рассказали о своей уникальной находке, которая лишь сейчас получила официальное имя.
Акулу, которая благодаря своим плавникам изначально получила прозвище «Годзилла», ученые назвали Dracopristis hoffmanorum, или Драконья акула Хоффмана, в честь семьи из Нью-Мексико, владеющей землей, где были найдены окаменелости, и из-за плавников и челюсти схожих с мифическим драконом.
Изучив окаменелости, специалисты пришли к выводу, что найденная акула является отдельным новым видом. Ее зубы мало чем напоминают резцы современных акул и предназначены не для прокалывания добычи, а для захвата и дробления.
Найденный ископаемый скелет считается наиболее полным из его эволюционной ветви Ctenacanthus, которая отделилась от современных акул и скатов около 390 миллионов лет назад и вымерла около 60 миллионов лет спустя.
В то время восточная часть Нью-Мексико была покрыта морем, которое простиралось глубоко в Северную Америку. Ходнетт и его коллеги считают, что драконья акула Хоффмана, скорее всего, жила на мелководье вдоль побережья, охотясь на ракообразных, рыб и других акул, пишет Phys.org.