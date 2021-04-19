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20:28 (мск), источник: RTVi

В Киргизии требуют уволить главу Минздрава за лечение коронавируса корешками

Киргизские парламентарии потребовали уволить министра здравоохранения республики Алымкадыра Бейшеналиева за то, что он публично сообщил о применении ядовитого растения аконит джунгарский (Aconitum soongaricum) для лечения больных коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

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Решение принято единогласно на заседании комитета, уточняет агентство.

Ранее министр здравоохранения республики Бейшеналиев сообщил журналистам, что местные врачи лечат инфицированных коронавирусом ядовитым растением — «иссык-кульским корнем».
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«В стационарах, под наблюдением врачей, около 200 больных коронавирусом принимают “иссык-кульский корень”. Мы даем его больным, которые переносят болезнь в легкой форме, никто из них не скончался», — заявил он.

По его данным, сейчас в Киргизии проходят испытания этого препарата, который был разработан специально для лечения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, лекарство нужно принимать исключительно в горячем виде, поскольку в противном случае — пациентов ожидает летальный исход, предупредил киргизский чиновник.

ВОЗ заявила, что не располагает данными об эффективности применяемого в Киргизии препарата.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса на 19 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 в республике составляет 92 095. Выздоровели 87 056 человек. Умерли 1555.

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