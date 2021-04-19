В Киргизии требуют уволить главу Минздрава за лечение коронавируса корешками

Решение принято единогласно на заседании комитета, уточняет агентство.
Ранее министр здравоохранения республики Бейшеналиев сообщил журналистам, что местные врачи лечат инфицированных коронавирусом ядовитым растением — «иссык-кульским корнем».
«В стационарах, под наблюдением врачей, около 200 больных коронавирусом принимают “иссык-кульский корень”. Мы даем его больным, которые переносят болезнь в легкой форме, никто из них не скончался», — заявил он.
По его данным, сейчас в Киргизии проходят испытания этого препарата, который был разработан специально для лечения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, лекарство нужно принимать исключительно в горячем виде, поскольку в противном случае — пациентов ожидает летальный исход, предупредил киргизский чиновник.
ВОЗ заявила, что не располагает данными об эффективности применяемого в Киргизии препарата.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса на 19 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 в республике составляет 92 095. Выздоровели 87 056 человек. Умерли 1555.