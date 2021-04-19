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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети обнаружили «мускулистый» костюм для тех, кто утратил форму

Можно делать вид, что вы не выходили из спортзала.

Потеря спортивной формы за время локдауна — известная проблема, и производители придумали, как с ней бороться.

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Один из китайских онлайн-магазинов предлагает силиконовый костюм, реалистично имитирующий мышцы и подтянутую фигуру. Он плотно садится на торс, руки и ноги и создает впечатление, что человек усиленно трудился в спортзале как минимум год.

Можно купить только верхнюю часть или полный комплект вместе с мускулистыми «брюками». Мускулистый топ обойдется в 368 долларов, а мускулистый комбинезон — почти в 500.

«Возьму два», — шутят пользователи соцсетей, которые массово делятся снимками забавной новинки. «Это хорошо, пока дело не дошло до драки», — добавляют комментаторы. «А для женщин есть что?» — интересуются читательницы.

К слову, женских «мускулистых» костюмов магазин не предлагает.

Анна Лысенко

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