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19:31 (мск), источник: Известия

ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении в связи с пандемией коронавируса. Это следует из заявления, опубликованного 19 апреля по итогам заседания комитета ВОЗ по по чрезвычайным ситуациям.

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Источник: Reuters

Уточняется, что в ходе заседания комитет рекомендовал продлить режим международной ЧС, так как пандемия «по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие».

«Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета», — говорится в заявлении.

Кроме этого, специалисты ВОЗ не рекомендовали требовать доказательства вакцинации от коронавируса для международных перелетов, так как это может «усугубить неравенство в свободе передвижения».

16 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что за последние два месяца специалисты зафиксировали практически двукратный рост новых случаев коронавируса в мире.

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За несколько дней до этого Гебрейесус рассказал о росте в мире числа заболевших COVID-19 на протяжении семи недель подряд, также был зафиксирован рост смертности.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки своих экспертов в Китай для исследования происхождения SARS-CoV-2. Лабораторное происхождение коронавируса специалисты сочли крайне маловероятным. Одной из наиболее правдоподобных версий считается передача SARS-CoV-2 человеку от летучих мышей через неизвестное промежуточное животное.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. С 30 января прошлого года глава организации объявил режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом, а 11 марта ВОЗ охарактеризовала распространение вируса в мире как пандемию.

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