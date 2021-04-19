ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за COVID-19

Уточняется, что в ходе заседания комитет рекомендовал продлить режим международной ЧС, так как пандемия «по-прежнему представляет собой чрезвычайное событие».
«Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета», — говорится в заявлении.
16 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что за последние два месяца специалисты зафиксировали практически двукратный рост новых случаев коронавируса в мире.
За несколько дней до этого Гебрейесус рассказал о росте в мире числа заболевших COVID-19 на протяжении семи недель подряд, также был зафиксирован рост смертности.
В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки своих экспертов в Китай для исследования происхождения SARS-CoV-2. Лабораторное происхождение коронавируса специалисты сочли крайне маловероятным. Одной из наиболее правдоподобных версий считается передача SARS-CoV-2 человеку от летучих мышей через неизвестное промежуточное животное.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. С 30 января прошлого года глава организации объявил режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом, а 11 марта ВОЗ охарактеризовала распространение вируса в мире как пандемию.