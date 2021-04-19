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20:51 (мск), источник: Секрет Фирмы

Грета Тунберг пожертвует €100 тысяч на вакцины от коронавируса

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что её фонд пожертвует €100 000 на более справедливое распределение вакцины между странами. Ранее она дала деньги на помощь детям во время пандемии.

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Источник: Reuters

Тунберг в своём твиттере указала, что в странах с высокими доходами вакцину уже получили 25% граждан (один из четырёх), а вот в бедных государствах — лишь 0,2% (один из 500). Средства фонда экоактивистки пойдут на поддержку COVAX — глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, запущенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Во время брифинга в ООН, который проходил по видеосвязи, Грета Тунберг призвала международное сообщество сделать больше для преодоления трагедии, связанной с неравным распределением вакцин между странами. По её словам, нужно в первую очередь помочь тем, кто больше остальных уязвим. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Тунберг за её усилия в этом вопросе. Он призвал мировое сообщество последовать примеру экоактивистки и оказать максимальную поддержку COVAX, чтобы защитить от пандемии наиболее уязвимых групп людей.

В апреле 2020 года, когда пандемия набирала обороты, стало известно, что Грета Тунберг решила пожертвовать $100 000 детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) на помощь детям во время пандемии. Эти деньги её фонд получил от организации Human Act.

Ранее «Секрет» писал, что Тунберг получила премию португальского Фонда Гюльбенкяна в €1 млн за вклад в области прав человека. Награду учредил крупный нефтяной магнат первой половины XX века Галуст Гюльбенкян, сделавший запасы нефти Ближнего Востока доступными для всего западного мира. Журналисты нашли в этом расхождение с представлениями Тунберг о климате и окружающей среде.

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Имя Греты Тунберг впервые прозвучало в 2018 году, когда она начала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, отказываясь ходить в школу по пятницам, пока политики не начнут выполнять Парижское соглашение по климату. Сначала это были одиночные пикеты, но вскоре её примеру последовали студенты и школьники многих других стран.

В 2019 году шведская школьница с синдромом Аспергера получила от журнала Times титул «Человек года», потеснив Дональда Трампа и Марка Цукерберга. Это произошло после её эмоциональной речи на сентябрьском открытии климатического саммита ООН, в которой она потребовала от мировых лидеров принять срочные меры для предотвращения экологической катастрофы.

Алексей Терёшин

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