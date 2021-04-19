22:10 (мск), источник: RTVi
Вице-премьер Борисов: состояние МКС может привести к катастрофе
Техническое состояние Международной космической станции может привести к необратимым последствиям. Об этом 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1» сказал
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«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать», — отметил он.
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В ноябре прошлого года представители
По словам заместителя генконструктора по летной эксплуатации Владимира Соловьева, уже сейчас на МКС есть ряд серьезно поврежденных элементов, а траты на дальнейшее обслуживание станции в корпорации оценили в 10−15 млрд рублей.
Соловьев добавил, что необходимо пересмотреть дальнейшее участие в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций.