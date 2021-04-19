Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
22:10 (мск), источник: RTVi

Вице-премьер Борисов: состояние МКС может привести к катастрофе

Техническое состояние Международной космической станции может привести к необратимым последствиям. Об этом 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1» сказал вице-премьер России Юрий Борисов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать», — отметил он.

Накануне вице-премьер сообщил, что выйти из МКС Россия может в 2025 году. В «Роскосмосе», в свою очередь, отметили, что такое решение будет приниматься после 2024 года исходя из технического состояния МКС и планов по развертыванию национальной орбитальной станции.

Новость
Источник рассказал об отправке на МКС в 2022 году девушки-космонавта

В ноябре прошлого года представители ракетно-космической корпорации «Энергия» заявили, что после 2025 года произойдет масштабный выход из строя элементов Международной космической станции.

По словам заместителя генконструктора по летной эксплуатации Владимира Соловьева, уже сейчас на МКС есть ряд серьезно поврежденных элементов, а траты на дальнейшее обслуживание станции в корпорации оценили в 10−15 млрд рублей.

Соловьев добавил, что необходимо пересмотреть дальнейшее участие в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций.

Во время загрузки произошла ошибка.
 S&P оценило влияние новых санкций США на российский бюджет и рынки
Вице-премьер Борисов: состояние МКС может привести к катастрофе
Генпрокурор Чехии связал дело Скрипалей со взрывом в Врбетице
С 1 мая изменится размер и график получения пенсий
Китай выставил Украине иск в $3,6 млрд за завод «Мотор Сич»
Пульмонолог: в России умерли более 75% пациентов на ИВЛ с COVID
«Реал», «Ман Сити» и «Челси» лишат полуфиналов Лиги чемпионов
Эксперты сообщили о подорожании ряда овощей на четверть
Hi-Tech
Пользователей WhatsApp обманывают розовой темой Новая афера в популярном мессенджере
Горячие темы на Авто
Предложение --(моё ) 480
Оплата через сайт самозанятым 116
просто посмеяться. 88
Парадокс 80
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Gnezdo.ru
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Реальные истории из 90-х. Дети никогда не поверят
Не стало еще одной красивейшей пары шоу-бизнеса
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Дом
8 недостатков, которые скрываются в модных трендах
Дизайнер перечислил все минусы евродвушки
Крошечный санузел, который выглядит роскошно: как оформить
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь