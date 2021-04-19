В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в мире

«Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев», — цитирует его RT.
По словам Гебрейесуса, смертность среди пациентов с COVID-19 растет пятую неделю подряд.
«На настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», — уточнил глава ВОЗ.
Ранее в этот же день ВОЗ продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в глобальном здравоохранении в связи с пандемией коронавируса, передает НСН.
Кроме этого, специалисты ВОЗ не рекомендовали требовать доказательства вакцинации от коронавируса для международных перелетов, так как это может «усугубить неравенство в свободе передвижения».
16 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что за последние два месяца специалисты зафиксировали практически двукратный рост новых случаев коронавируса в мире.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. С 30 января прошлого года глава организации объявил режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с коронавирусом, а 11 марта ВОЗ охарактеризовала распространение вируса в мире как пандемию.