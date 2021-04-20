Эксперт назвал причину звонков «бесплатных» юристов

По словам эксперта, подозрение должны вызвать любые настойчивые уговоры со стороны незнакомца, а также предложения по «бесплатным» услугам.
«Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются», — цитирует «Газета.ру» Князева.
Вместе с тем в отдельных случаях граждане действительно могут рассчитывать на бесплатную помощь адвоката. Однако такие услуги действуют только в отношении определенной категории дел, отметил специалист.
«Бесплатная адвокатская помощь у нас положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и, естественно, по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката. Эти категории дел строго ограничены. Если ты пенсионер или просто пожилой человек, то тебя во всех делах не должны обслуживать бесплатно», — пояснил Князев.
Адвокат посоветовал не принимать предложения от тех, кто навязывает юридические услуги по телефону. Если гражданин нуждается в юридической помощи, ему лучше самому обратиться в компанию, которой он доверяет, добавил эксперт.
В начале апреля в ГУ МВД России по Москве рассказали, что причиной роста телефонного мошенничества в России является неэффективная работа служб безопасности банков. По информации главка, чаще всего банки проводят фиксацию трансакций с направлением сведений в правоохранительные органы. Тогда как основной задачей в данной сфере является проведение полноценной проверки, направленной на выявление всех обстоятельств кражи.
Ранее замглавы «Роскачества» Илья Лоевский сообщил, что самым действенным способом избавиться от звонков телефонных мошенников является отключение входящих вызовов с незнакомых номеров. Это, по его словам, позволит избежать неприятных ситуаций, связанных с хищением средств. Однако есть ряд минусов, к примеру, до абонента не сможет дозвониться курьер.