14:43 (мск), источник: Газета.Ру
В Минприроды рассказали, как часто волки нападают на россиян
За прошлый год волки более 200 раз нападали на людей и больше 23 тыс. — на домашних животных, сообщили «Газете.Ru» в Минприроды.
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«Количество выявленных случаев нападения волка на людей и сельскохозяйственных животных последние три года держится на высоком уровне. В период с 2018 по 2020 гг. на территории РФ выявлено 712 случаев нападения волка на граждан и 93 865 случаев нападения на сельскохозяйственных животных», — отметили в ведомстве.
Главной причиной частых нападений эксперты называют нарушение экосистемы. Зоолог МГУ им. Ломоносова Елена Литвинова, специализирующаяся на волках, объяснила, что
«По большей части речь идет о вырубке лесов.
В Минприроды между тем сообщили об активной борьбе с нападениями волков. Для решения проблемы их истребляют:
Численность хищников ежегодно снижают в рамках осуществления любительской и спортивной охоты в сроки, установленные Правилами охоты, а также охоты в случае превышения показателей угрозы возникновения и распространения болезней волков, а также нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания.
Нашествие волков оказалось одним из главных страхов россиян. Это следует из очередного «Национального индекса тревожностей», подготовленного на основе анализа высказываний пользователей соцсетей. При этом самую большую тревогу у жителей России вызывают действия полиции и судов на протестных акциях. Кроме того, пугают россиян вероятность революций, ухудшение ситуации с коронавирусом, а также рост цен на продукты.