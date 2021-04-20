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14:43 (мск), источник: Газета.Ру

В Минприроды рассказали, как часто волки нападают на россиян

За прошлый год волки более 200 раз нападали на людей и больше 23 тыс. — на домашних животных, сообщили «Газете.Ru» в Минприроды.

Источник: Wilda3/СС0

«Количество выявленных случаев нападения волка на людей и сельскохозяйственных животных последние три года держится на высоком уровне. В период с 2018 по 2020 гг. на территории РФ выявлено 712 случаев нападения волка на граждан и 93 865 случаев нападения на сельскохозяйственных животных», — отметили в ведомстве.

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Главной причиной частых нападений эксперты называют нарушение экосистемы. Зоолог МГУ им. Ломоносова Елена Литвинова, специализирующаяся на волках, объяснила, что из-за вырубки лесов снижается численность диких копытных — главной пищи для волков.

«По большей части речь идет о вырубке лесов. Из-за такого нарушения экосистемы леса покидают дикие копытные, которые являются главной пищей волков. Волкам нечего есть, и они выходят к людям. Если бы у нас заботились об естественной экосистеме, то, конечно, было бы намного меньше проблем», — сообщила она «Газете.Ru».

В Минприроды между тем сообщили об активной борьбе с нападениями волков. Для решения проблемы их истребляют:

Численность хищников ежегодно снижают в рамках осуществления любительской и спортивной охоты в сроки, установленные Правилами охоты, а также охоты в случае превышения показателей угрозы возникновения и распространения болезней волков, а также нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания.

Нашествие волков оказалось одним из главных страхов россиян. Это следует из очередного «Национального индекса тревожностей», подготовленного на основе анализа высказываний пользователей соцсетей. При этом самую большую тревогу у жителей России вызывают действия полиции и судов на протестных акциях. Кроме того, пугают россиян вероятность революций, ухудшение ситуации с коронавирусом, а также рост цен на продукты.

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