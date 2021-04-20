14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фото носильщика с оптового рынка стало лучшим снимком года
Конкурс All About Photo Awards 2021 назвал победителей.
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Фотография носильщика, работающего на
На фотографии мужчина с огромным грузом на голове стоит так ровно, словно вовсе не ощущает его веса.
Серию портретов носильщиков
Прайс специально поместил людей на фоне сюрреалистического пейзажа, чтобы подчеркнуть их опыт трудовых мигрантов, сопряженный с одиночеством, растерянностью и тоской по дому. Большинство таких носильщиков надолго покидают семью, приезжая в Калькутту в поисках заработка.
Обладателем второго места в конкурсе стал индонезийский фотограф Джошуа Ирванди. На его снимке — завернутое в пленку тело жертвы COVID-19 на больничной койке.
Третье место досталось фотографу
Всего конкурс, который проходит уже в шестой раз, отметил 40 работ фотографов из 26 стран. Продвижением работ победителей занимается photopublicity.com.
Анна Лысенко