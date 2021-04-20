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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото носильщика с оптового рынка стало лучшим снимком года

Конкурс All About Photo Awards 2021 назвал победителей.

39
фотографий
39
фотографий
39
фотографий

Фотография носильщика, работающего на Барабазаре в Калькутте, стала лучшим снимком 2021 года по версии престижного конкурса All About Photo.

На фотографии мужчина с огромным грузом на голове стоит так ровно, словно вовсе не ощущает его веса.

Серию портретов носильщиков Барабазара, крупнейшего оптового рынка Азии, на котором продают ткани, специи, электронику и атрибуты религиозных праздников, создал британский фотограф Том Прайс.

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Прайс специально поместил людей на фоне сюрреалистического пейзажа, чтобы подчеркнуть их опыт трудовых мигрантов, сопряженный с одиночеством, растерянностью и тоской по дому. Большинство таких носильщиков надолго покидают семью, приезжая в Калькутту в поисках заработка.

Обладателем второго места в конкурсе стал индонезийский фотограф Джошуа Ирванди. На его снимке — завернутое в пленку тело жертвы COVID-19 на больничной койке.

Третье место досталось фотографу Жозефу-Филиппу Бевилларду из Ирландии. На его снимке — две сестры из этнической группы кочевых ирландцев, известных как «ирландские путешественники». Фотограф создал серию снимков о жизни этой общины.

Всего конкурс, который проходит уже в шестой раз, отметил 40 работ фотографов из 26 стран. Продвижением работ победителей занимается photopublicity.com.

Анна Лысенко

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