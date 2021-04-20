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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российский серфингист рассказал, как спасся от тюленей на Курилах

О необычном инциденте спортсмен рассказал в соцсетях

Известный российский серфингист и блогер Сергей Расшиваев рассказал в соцсетях, что во время заплыва у курильского острова Итуруп он столкнулся со стаей сивучей, которые не давали ему выплыть на берег и агрессивно рычали.

Как написал Сергей, еще во время выхода в море он заметил в воде коричневое бревно, но, лишь добравшись до места, понял, что бревен много и все они живые. Оказалось, что серфингист подплыл слишком близко к стаду сивучей, и такому нежданному гостю животные не обрадовались.

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По словам спортсмена, из воды сразу же показался вожак, который начал на него агрессивно рычать. Его примеру последовали и остальные, которые начали плыть в его сторону.

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«Попытался уплыть подальше, не дают проплыть. Повернул обратно в сторону течения, снова меня обошли и гонят обратно», — добавил серфер.

В итоге Сергею пришлось плыть в океан, а затем свернуть. Спустя 20 минут безостановочной гребли ему удалось добраться до берега без сил, но невредимым.

Как рассказал серфингист, морские обитатели есть его, конечно, не стали бы, но укусить или поранить могли легко. Потому он очень обрадовался, что это внезапная встреча закончилась в итоге хорошо.

Отметим, что сивуч, ои же северный морской лев Стеллера, является крупнейшим представителем семейства ушастых тюленей. Взрослые самцы достигают в длину 3,5 метра, а их масса может доходить до тонны. Сивуч занесен в Красную книгу Сахалинской области и России.

Екатерина Гура

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