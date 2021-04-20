В РАН рассказали подробности о вакцине от COVID-19 в виде молочного напитка

Он напомнил, что в петербургском Институте экспериментальной медицины создана первая в мире кандидатная вакцина на основе бактерий.
Как объясняется, в геном бактерии внедряют ген шиповидного белка коронавируса, затем в ходе размножения на поверхности бактерии создается новый рецептор, представляющий из себя щупальцы S-белка вируса. Таким образом функционализируется бактерия, которая становится носителем информации относительно вредоносного S-белка.
Важно, что раз это бактерия, то производство бактерий и вакцин на ее основе гораздо менее трудоемкое, более простое и дешевое, чем производство других вакцин. Бактерия, на основе которой продемонстрировано действие такой вакцины, — бактерия, которая используется при производстве обычных кисломолочных продуктов.
Александр СергеевПрезидент РАН
Он также отметил, что сейчас институт заключает инвестиционное соглашение.
«У этой вакцины может быть очень интересное будущее именно благодаря тому, что ее легко потреблять в виде молочного напитка, а производство ее гораздо дешевле, чем всех других вакцин», — подытожил глава РАН.
О том, что петербургские ученые из Института экспериментальной медицины разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки, стало известно 16 апреля. Доклинические испытания препарата планируют завершить в ближайший год.
1 марта глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании в стране вакцины нового поколения. Она будет способна защитить людей от коронавируса на несколько лет.