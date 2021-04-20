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18:31 (мск), источник: РБК

ЦБ выпустит монету с портретом академика Сахарова

Портрет знаменитого физика и правозащитника, удостоенного Нобелевки «за мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства», появится на монете в 2 руб.

В преддверии 100-летнего юбилея академика, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету с портретом ученого. В сообщении ЦБ говорится, что монета будет выпущена 21 апреля в рамках серии «Выдающиеся личности России».

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Портрет Сахарова размещен на реверсе монеты, рядом с изображением схемы атома. Между ними размещены факсимиле подписи академика и годы его жизни — «1921» и «1989».

Монета сделана из серебра 925 пробы (масса драгоценного металла 15,55 г), однако номинал ее составит всего 2 руб. И именно по этому номиналу монета будет обязательна к приему во все виды платежей.

Общий тираж монеты составит 5 тыс. штук.

Сахаров — советский физик, один из создателей первой советской водородной бомбы. С конца 1950-х годов активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия и заключение Московского Договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, под водой и в космосе. С конца 1960-х годов был одним из лидеров правозащитного движения в СССР, в 1966 году подписал письмо 25 деятелей культуры и науки Брежневу против реабилитации Сталина, в 1970 году стал одним из основателей Московского Комитета прав человека. В 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

В 1980 году Сахаров был лишен званий трижды Героя Социалистического Труда и всех государственных наград, а также званий лауреата Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий и выслан в Горький. Сам Сахаров связывал ссылку со своими выступлениями против ввода советских войск в Афганистан. Из ссылки был освобожден после начала перестройки, в 1986 году. В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Академии наук СССР, скончался вечером 14 декабря 1989 года, на 69-м году жизни.

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