18:37 (мск), источник: ТАСС
Белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга, проглотив брошенный в вольер мячик
Игрушку бросил один из посетителей.
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ТАСС, 20 апреля. Белый медведь Умка умер в Екатеринбургском зоопарке, проглотив брошенный в вольер детский мячик. Об этом сообщили в Екатеринбургском зоопарке во вторник.
«Причиной смерти Умки стал детский мячик, брошенный
В зоопарке рассказали, что Умка родился в дикой природе и, будучи маленьким медвежонком, остался без матери. Его подобрали жители поселка Биллингс (Чукотский автономный округ), отбив от стаи поселковых собак. А 24 апреля 1998 года медвежонок поселился в Екатеринбургском зоопарке.