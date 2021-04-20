18:19 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Полицейские спасли бездомного котенка и сделали его своим «напарником»
А он сам выбрал себе хозяина.
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В городе Дарем (Северная Каролина, США) двое полицейских во время патрулирования улиц заметили на дороге крошечного котенка. Стражи порядка не смогли проехать мимо и решили помочь малышке найти маму.
«Они обыскали окрестности в попытке найти хозяина кошечки или ее мать, — заявили в полиции. — Но безуспешно». К вечеру офицерам стало понятно, что у малышки нет никого, кто мог бы о ней позаботиться. Кроме них самих.
Оказалось, за то короткое время, что котенок провел в компании полицейских, он успел привязаться к ним и даже выбрал себе новую «маму» — офицера Дж. Роузи, которая провела с ним весь тот день. И самой Роузи не оставалось ничего, кроме как принять это. Так у нее появился пушистый напарник!
«Удачливый котенок нашел пристанище у одного из офицеров, — написали в
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