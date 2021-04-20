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18:19 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Полицейские спасли бездомного котенка и сделали его своим «напарником»

А он сам выбрал себе хозяина.

В городе Дарем (Северная Каролина, США) двое полицейских во время патрулирования улиц заметили на дороге крошечного котенка. Стражи порядка не смогли проехать мимо и решили помочь малышке найти маму.

«Они обыскали окрестности в попытке найти хозяина кошечки или ее мать, — заявили в полиции. — Но безуспешно». К вечеру офицерам стало понятно, что у малышки нет никого, кто мог бы о ней позаботиться. Кроме них самих.

Оказалось, за то короткое время, что котенок провел в компании полицейских, он успел привязаться к ним и даже выбрал себе новую «маму» — офицера Дж. Роузи, которая провела с ним весь тот день. И самой Роузи не оставалось ничего, кроме как принять это. Так у нее появился пушистый напарник!

«Удачливый котенок нашел пристанище у одного из офицеров, — написали в пресс-службе полиции. — Он быстро освоился и, похоже, теперь очень счастлив, что нашел свой дом».

А у вас есть кошка или собака? Заполните анкету о своем питомце и получите бесплатный доступ к консультациям ветеринаров.

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