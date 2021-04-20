Разработчик «Спутника V» заявил, что вакциной привились около 10−11 млн человек

Как рассказал Гинцбург, «можно точно заявить, что “Спутник V” защищает от тех известных штаммов, которые циркулируют в мире».
«Вакцинировано (“Спутником V”. — “Ъ”) порядка 10−11 млн, а может быть, и больше, если учесть зарубежные страны», — заявил директор Центра имени Гамалеи в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Он также сообщил, что центр разрабатывает две технологии для быстрой адаптации вакцин к новым штаммам COVID-19.
По его словам, обе технологии «уже находятся на стадии выхода». Сроки начала их применения он не уточнил.
«Спутник V» зарегистрирован в 60 странах. Эффективность вакцины оценивалась в 97,6%.
Российский Фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением «Спутника V» на международном рынке, в декабре 2020 года подал заявку на регистрацию препарата в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Еврокомиссия говорила, что если EMA одобрит «Спутник V», то вакцина будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года.