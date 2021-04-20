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22:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Разработчик «Спутника V» заявил, что вакциной привились около 10−11 млн человек

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привиты около 10−11 млн человек по всему миру, сообщил директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцина эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19.

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Источник: Reuters

Как рассказал Гинцбург, «можно точно заявить, что “Спутник V” защищает от тех известных штаммов, которые циркулируют в мире».

«Вакцинировано (“Спутником V”. — “Ъ”) порядка 10−11 млн, а может быть, и больше, если учесть зарубежные страны», — заявил директор Центра имени Гамалеи в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).

Он также сообщил, что центр разрабатывает две технологии для быстрой адаптации вакцин к новым штаммам COVID-19.
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По его словам, обе технологии «уже находятся на стадии выхода». Сроки начала их применения он не уточнил.

«Спутник V» зарегистрирован в 60 странах. Эффективность вакцины оценивалась в 97,6%.

Российский Фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением «Спутника V» на международном рынке, в декабре 2020 года подал заявку на регистрацию препарата в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Еврокомиссия говорила, что если EMA одобрит «Спутник V», то вакцина будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года.

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