Россияне стали намного меньше беспокоиться из-за пандемии

Результаты первого среза были опубликованы в апреле 2020 года, в разгар карантинных ограничений и режима самоизоляции. Тогда более двух третей россиян считали, что в стране наступит рецессия, почти столько же заявили, что «худшее еще впереди». В Москве 44% респондентов отметили тогда, что чувствуют свою финансовую незащищенность, а в регионах этот показатель достиг уровня 47%.
Изменение доли россиян, испытывающих беспокойство по поводу определенных событий в связи с пандемией (апрель 2020 года к апрелю 2021 года):
- зарубежная поездка — с 49% до 31%;
- авиаперелет внутри страны — с 39% до 23%;
- поездка в общественном транспорте — с 37% до 14%;
- посещение кинотеатра — с 31% до 14%;
- посещение парка — с 31% до 12%;
- поход в тренажерный зал — с 27% до 13%;
- поход в ресторан — с 25% до 11%;
- поход в гости к друзьям — с 20% до 10%.
«Спустя год россияне стали чаще считать, что худшее уже позади, вернулись на работу в офисы, реже избегают людных мест. Люди скорее ожидают сохранения текущего статуса и соответственно планируют свои затраты. Россияне больше не отказываются от ресторанов и кинотеатров или путешествий по стране, но сократили затраты», — отметил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.
Также улучшились ожидания потребителей относительно их расходов в ближайшие полгода, причем положительную динамику зафиксировали по 44 из 50 категорий товаров и услуг.
Наибольший рост оптимизма оказался в отношении товаров для здоровья, в первую очередь лекарств, и в категориях, связанных с пребыванием дома: коммунальных услугах, строительстве и ремонте жилья.
Эксперты отметили, что постепенное восстановление спроса наблюдается среди потребителей всех возрастов, но наиболее позитивно настроены россияне 18−25 лет, а наиболее негативно — потребители старшего поколения, старше 55 лет.
В общем, 44% респондентов считают, что наихудший период эпидемии уже миновал. По сравнению с данным апреля 2020 года этот показатель вырос на 31 процентный пункт. Доля участников опроса, которые продолжают работать дома, снизилась на 26 п.п. до 19%.
В исследовании приняли участие 1500 респондентов из разных регионов России социально-демографических групп. Углубленное исследование было проведено в Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах более чем в 40 товарных категориях.
«За прошедший год многие россияне адаптировались к “карантинным” мерам: стали чаще совершать покупки онлайн, более трети делали это за последний месяц. Люди стали заказывать еду и товары на дом на интернет-площадках. Спрос постепенно восстанавливается и даже, несмотря на озабоченность многих россиян по поводу их финансового положения, 83% планируют оставить траты на том же уровне или даже увеличить их», — сказал управляющий директор BCG Максим Бахтин.
Среди каналов сбыта лидируют электронная торговля и магазины у дома, поскольку люди за время эпидемии привыкли покупать товары онлайн за время пандемии, но после снятия ограничений стали чаще посещать магазины рядом с домом. Москвичи сильнее жителей регионов при покупках в гипермаркетах обеспокоены тем, что находятся в людном месте, в регионах эти страхи значительно слабее.
Ранее Компания развития общественных связей (КРОС) опубликовала «Национальный индекс тревожностей», который выявляет и ранжирует фобии на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях.
Оказалось, что в начале текущего года в социальных сетях наблюдался всплеск негативных высказываний в адрес правоохранительных органов и судов, а также опасений в том, что акции протестов направлены на «дестабилизацию обстановки», которая способна привести к массовым беспорядкам, подрыву конституционного строя и «цветной революции». Больше всего об этом говорили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области.
На втором месте оказался страх перед «нашествием волков» и паводками. Он стал актуален в связи с появлением этих проблем во многих регионах, включая Архангельскую, Омскую, Нижегородскую, Смоленскую, Псковскую, Московскую, Кировскую области, а также республики — Коми, Карелию и Бурятию.
Во время загрузки произошла ошибка.