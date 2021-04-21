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03:10 (мск), источник: РБК

Россияне стали намного меньше беспокоиться из-за пандемии

Новая реальность, которую принесла с собой пандемия коронавируса, вызывает у россиян все меньше беспокойства — их опасения по поводу поездок в общественном транспорте, проживании в отелях, посещения парков и ресторанов сократились более чем в два раза. К такому выводу пришли эксперты BCG (ранее была известна как Boston Consulting Group) и отечественного холдинга «Ромир» в ходе четвертого среза исследования «Российские потребители — новая реальность», с которым ознакомился РБК.

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Источник: РИА "Новости"

Результаты первого среза были опубликованы в апреле 2020 года, в разгар карантинных ограничений и режима самоизоляции. Тогда более двух третей россиян считали, что в стране наступит рецессия, почти столько же заявили, что «худшее еще впереди». В Москве 44% респондентов отметили тогда, что чувствуют свою финансовую незащищенность, а в регионах этот показатель достиг уровня 47%.

Изменение доли россиян, испытывающих беспокойство по поводу определенных событий в связи с пандемией (апрель 2020 года к апрелю 2021 года):

  • зарубежная поездка — с 49% до 31%;
  • авиаперелет внутри страны — с 39% до 23%;
  • поездка в общественном транспорте — с 37% до 14%;
  • посещение кинотеатра — с 31% до 14%;
  • посещение парка — с 31% до 12%;
  • поход в тренажерный зал — с 27% до 13%;
  • поход в ресторан — с 25% до 11%;
  • поход в гости к друзьям — с 20% до 10%.
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«Спустя год россияне стали чаще считать, что худшее уже позади, вернулись на работу в офисы, реже избегают людных мест. Люди скорее ожидают сохранения текущего статуса и соответственно планируют свои затраты. Россияне больше не отказываются от ресторанов и кинотеатров или путешествий по стране, но сократили затраты», — отметил управляющий директор и партнер BCG Иван Котов.

Также улучшились ожидания потребителей относительно их расходов в ближайшие полгода, причем положительную динамику зафиксировали по 44 из 50 категорий товаров и услуг.

Наибольший рост оптимизма оказался в отношении товаров для здоровья, в первую очередь лекарств, и в категориях, связанных с пребыванием дома: коммунальных услугах, строительстве и ремонте жилья.

Эксперты отметили, что постепенное восстановление спроса наблюдается среди потребителей всех возрастов, но наиболее позитивно настроены россияне 18−25 лет, а наиболее негативно — потребители старшего поколения, старше 55 лет.

В общем, 44% респондентов считают, что наихудший период эпидемии уже миновал. По сравнению с данным апреля 2020 года этот показатель вырос на 31 процентный пункт. Доля участников опроса, которые продолжают работать дома, снизилась на 26 п.п. до 19%.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов из разных регионов России социально-демографических групп. Углубленное исследование было проведено в Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах более чем в 40 товарных категориях.

«За прошедший год многие россияне адаптировались к “карантинным” мерам: стали чаще совершать покупки онлайн, более трети делали это за последний месяц. Люди стали заказывать еду и товары на дом на интернет-площадках. Спрос постепенно восстанавливается и даже, несмотря на озабоченность многих россиян по поводу их финансового положения, 83% планируют оставить траты на том же уровне или даже увеличить их», — сказал управляющий директор BCG Максим Бахтин.

Среди каналов сбыта лидируют электронная торговля и магазины у дома, поскольку люди за время эпидемии привыкли покупать товары онлайн за время пандемии, но после снятия ограничений стали чаще посещать магазины рядом с домом. Москвичи сильнее жителей регионов при покупках в гипермаркетах обеспокоены тем, что находятся в людном месте, в регионах эти страхи значительно слабее.

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Ранее Компания развития общественных связей (КРОС) опубликовала «Национальный индекс тревожностей», который выявляет и ранжирует фобии на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях.

Оказалось, что в начале текущего года в социальных сетях наблюдался всплеск негативных высказываний в адрес правоохранительных органов и судов, а также опасений в том, что акции протестов направлены на «дестабилизацию обстановки», которая способна привести к массовым беспорядкам, подрыву конституционного строя и «цветной революции». Больше всего об этом говорили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области.

На втором месте оказался страх перед «нашествием волков» и паводками. Он стал актуален в связи с появлением этих проблем во многих регионах, включая Архангельскую, Омскую, Нижегородскую, Смоленскую, Псковскую, Московскую, Кировскую области, а также республики — Коми, Карелию и Бурятию.

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