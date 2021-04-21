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01:02 (мск), источник: Известия

Тарифное замыкание: в РФ предложили ввести лимит на потребление электричества

За превышение нормы в 100 кВт·ч на человека в месяц нужно установить более высокую плату, считают в Союзе потребителей.

Источник: РИА "Новости"

В России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Такую инициативу премьер-министру Михаилу Мишустину направил Союз потребителей РФ. За ориентир организация предложила взять максимум в 100 кВт•ч в месяц на человека, но дать региональным властям право корректировать норматив.

Сегодня россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека, говорят эксперты. Но инициативу стоит проработать более тщательно, предусмотрев защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности, указали специалисты.

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Механизм для экономных

Союз потребителей РФ направил письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина (документ есть у «Известий»), в котором предложил ввести по всей стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Она предполагает, что в случае потребления больше установленной нормы граждане будут платить более высокую цену за единицу энергии.

Это позволило бы экономить электричество, считают в союзе. Там полагают, что сокращение потребления поможет решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными расценками для бизнеса.

— За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт• ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт• ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня, — сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Для предприятий организация предложила предусмотреть существенную скидку «при использовании ресурса в объеме не выше соответствующего использованию ими наилучшей доступной технологии своей отрасли», сказано в обращении к главе правительства.

Повышать плату за превышенную норму разумно постепенно — к примеру, предусмотреть увеличение цены за каждые новые 100 кВт•ч, уточнил Петр Шелищ.

Расценки за потребление сверх нормы нужно приблизить к экономически обоснованным тарифам (то есть без учета механизма перекрестного субсидирования), сказал он.

Письмо союза поступило в аппарат правительства и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Подобные предложения в министерстве не рассматриваются, сказали в Минэнерго. В Минстрое на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

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— Дифференцированные тарифы по объемам потребления установлены во многих странах мира. Их основной принцип заключается в стимуляции людей к экономии. Те, кто умудряется рачительно расходовать электроэнергию, платят меньше, — сказала «Известиям» председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

В 2013 году вступило в силу постановление правительства РФ (№ 614 от 22 июля), по которому регионы могут устанавливать соцнорму потребления электричества. В ее пределах устанавливается более низкий тариф. Правом установить норму потребления воспользовались власти шести субъектов (Забайкальский и Красноярский края, Владимирская, Нижегородская, Орловская и Ростовская области), сказала «Известиям» председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. В Ассоциации «НП Совет рынка» считают, что это обусловлено сложной схемой администрирования.

«Известия» направили запросы в перечисленные субъекты.

— Если вводить этот механизм, то правильнее независимо от числа проживающих установить определенную планку потребления, в пределах которой субсидировать тариф. Какую именно — вопрос дискуссионный, но главное, чтобы она отсекала от субсидируемого тарифа зажиточные домохозяйства с большими объемами потребления (частные дома, коттеджи), чтобы они начинали оплачивать электроэнергию по справедливой цене, — высказала мнение Наталья Невмержицкая.

Дело техники

Сегодня тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством: как правило, возможное подорожание близко к уровню инфляции. Чтобы сдержать рост цен для граждан, затраты энергетиков сверх возможного повышения тарифа компенсируют за счет повышения стоимости услуг для бизнеса. Этот механизм называется перекрестным субсидированием.

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Реализация инициативы будет способствовать всё большему переходу к энергоэффективным технологиям, а также поможет решить проблему перекрестного субсидирования, считает доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.

Но переход к экономически обоснованным тарифам целесообразно начинать с наиболее обеспеченных домохозяйств и многоэтажек с высоким классом энергоэффективности, считают в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». Для остальных категорий доведение тарифов до экономически обоснованного уровня должно быть постепенным, добавили там.

— Сегодня не все граждане могут себе позволить использовать бытовую технику с низким классом потребления. Они не смогут уложиться в соцнорму в 100 кВт•ч, и им придется переплачивать, как бы они не старались экономить, — считает депутата ГД Илья Осипов.

Ирина Булгакова считает инициативу в целом полезной, но призвала тщательно проработать защиту потребителей. Например, если вводить такие правила повсеместно, стоит выбрать больший объем потребления для нормы — от 200 кВт•ч на человека, полагает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Для многодетных семей и прочих незащищенных категорий граждан стоит ввести поправочные коэффициенты, отметила Ирина Булгакова. Устанавливать норму можно только при наличии счетчиков, добавила она.

Сейчас россияне потребляют в среднем 90 кВт•ч в месяц, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Прогрессивную шкалу следует использовать только для фактически использованной энергии, исключив из учета общедомовые расходы (сейчас эти виды потребления считают вместе), говорит она. Кроме того, нужна как системная программа повышения энергоэффективности самих домов, так и помощь гражданам на покупку экономной бытовой техники, добавила эксперт.

Если будут предусмотрены разумные нормы, электричества по сниженным тарифам хватит всем, а больше придется платить тем гражданам, которые потребляют излишне много, отметил гендиректор ГК «Юнисервис» Денис Троценко.

Это приведет к выравниванию потребления, уменьшению количества аварийных ситуаций и позволит направить дополнительные средства на реконструкцию электросетей, считает гендиректор ПАО «ГИТ» Сергей Минко.

Пока инициатива на рассмотрение Госдумы не поступала, заявила «Известиям» глава комитета ГД по жилищной политике и ЖК Галина Хованская. По ее мнению, в первую очередь необходимо усиливать адресную помощь нуждающимся гражданам, в частности, изменить стандарт допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, уменьшив показатель с 22% до 15%.

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