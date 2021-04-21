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10:52 (мск), источник: Life.ru

Как выйти на пенсию досрочно: эксперт перечислила все возможности

Вариантов несколько: при потере работы, при очень длительном стаже и так далее. Также заслуженный отдых раньше, чем другим, положен представителям некоторых профессий.

Источник: РИА "Новости"

Выход на пенсию досрочно возможен в том случае, если человек предпенсионного возраста лишился работы в связи с сокращением штата или из-за ликвидации организации. При этом он встал на учёт в службу занятости, однако там не смогли его трудоустроить. Об этом рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва.

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«В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за два года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56 с половиной лет у женщин и 61 с половиной лет у мужчин», — поведала специалист в беседе с агентством «Прайм».

При этом претендент на досрочный выход на пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время трудовой деятельности обязан накопить 21 пенсионный балл и более. Количество пенсионных баллов зависит от суммы уплаченных в Пенсионный фонд РФ страховых взносов.

Кроме того, как отмечает Киселёва, к категориям работников, которым положена досрочная пенсия, относятся металлурги, шахтёры, водители общественного транспорта, пожарные и лётчики. Ещё претендовать на досрочный выход на пенсию могут жители Крайнего Севера, врачи, учителя, деятели искусств, многодетные матери и граждане с очень длительным стажем работы (37 и 42 года у женщин и мужчин соответственно).

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