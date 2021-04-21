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16:08 (мск), источник: Ведомости

Путин назвал вакцинацию единственным путем борьбы с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны не терять бдительность в вопросе распространения коронавирусной инфекции и сделать прививку. Об этом он сказал в ходе послания федеральному собранию.

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Источник: РИА "Новости"

«Еще раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Российский лидер призвал правительство, глав регионов в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации населения.

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«Центральное значение сейчас имеет вакцинация… Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию, другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», — добавил он.

Коронавирус пока еще не побежден окончательно и остается прямой угрозой, подчеркнул глава государства, приведя в пример «драматично складывающуюся ситуацию» в других странах.

«Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», — отметил Путин.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привились около 1 млн человек.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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