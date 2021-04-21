Путин назвал вакцинацию единственным путем борьбы с пандемией коронавируса

«Еще раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Российский лидер призвал правительство, глав регионов в ежедневном режиме заниматься вопросами вакцинации населения.
«Центральное значение сейчас имеет вакцинация… Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию, другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», — добавил он.
Коронавирус пока еще не побежден окончательно и остается прямой угрозой, подчеркнул глава государства, приведя в пример «драматично складывающуюся ситуацию» в других странах.
«Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», — отметил Путин.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привились около 1 млн человек.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.