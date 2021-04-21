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12:40 (мск), источник: Известия

Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника.

«Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что родители получат выплату в середине августа, чтобы иметь запас времени на сборы ребенка в школу.

Новость дополняется.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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