12:40 (мск), источник: Известия
Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника.
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«Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что родители получат выплату в середине августа, чтобы иметь запас времени на сборы ребенка в школу.
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