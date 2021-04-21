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12:53 (мск), источник: BFM.ru

Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми

Родителям школьников президент пообещал единовременную выплату в 10 000 рублей.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

Глава государства пообещал материальную помощь. Так, семьи с детьми школьного возраста в августе получат единовременную выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка, чтобы родители смогли подготовить их к школе. Путин также предложил поддержать неполные семьи, в которых мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Для таких семей, где детям от 8 до 16 лет включительно, назначат выплату в размере 5650 рублей.

Кроме того, президент считает возможным платить нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц. Он выступил за оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет в полном объеме, вне зависимости от стажа.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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