12:53 (мск), источник: BFM.ru
Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми
Родителям школьников президент пообещал единовременную выплату в 10 000 рублей.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.
Глава государства пообещал материальную помощь. Так, семьи с детьми школьного возраста в августе получат единовременную выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка, чтобы родители смогли подготовить их к школе. Путин также предложил поддержать неполные семьи, в которых мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Для таких семей, где детям от 8 до 16 лет включительно, назначат выплату в размере 5650 рублей.
Кроме того, президент считает возможным платить нуждающимся беременным женщинам по 6350 рублей в месяц. Он выступил за оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет в полном объеме, вне зависимости от стажа.