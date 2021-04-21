Шестилетняя девочка из Челябинска получила письмо от принца Джорджа

Семилетний правнук английской королевы Елизаветы II принц Джордж Кембриджский ответил на письмо шестилетней девочки из Челябинска. Как рассказала мама девочки, ее дочь увидела юного принца по телевизору, когда они смотрели документальный фильм о британской королевской семье.
Спустя время она принесла маме письмо, адресованное Джорджу, и попросила его отправить. Девочка пояснила, что юный наследник британского престола ей очень понравился, а потому она решила познакомиться с ним по переписке. В письме она рассказал о себе, своей семье и домашних животных, а также приглашала Джорджа в гости.
Мама отговаривать дочь не стала и перевела ее письмо на английский язык, чтобы принц смог его прочитать. К оригиналу и переводу они также приложили свои семейные фото и фото домашних питомцев.
По словам мамы девочки, на почте на них смотрели с неодобрением и отговаривали от «бесполезной затеи». Тем не менее письмо в Букингемский дворец принцу Джорджу Кембриджскому было отправлено.
И вот, спустя семь месяцев, в Челябинск пришел официальный ответ в конверте с гербовой печатью королевского двора. Что именно маленький принц ответил русской девочке — не сообщается (отправитель попросил сохранить тайну переписки). Зато к ответу прилагалось фото юного наследника престола.
Сейчас девочка уже готовит второе послание для Джорджа. В нем она рассказывает о школе и своих друзьях. Кроме того, она также написала любимое стихотворение Пушкина, чтобы принц тоже смог его выучить, пишет портал 74.ru.
Напомним, ранее письмо от герцогов Кембриджских получила школьница из Нижнего Новгорода.