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16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейский из Таиланда нашел редкую жемчужину в своем обеде

Продавать ее он не планирует, а хочет оставить себе на счастье

Подполковник Фонгсакорн Чантана из северо-восточной провинции Таиланда Бурирам во время обеда со своей семьей обнаружил в одной из морских улиток неожиданный подарок — жемчужину размером с кукурузное зернышко.

Чантана уверен, что нашел редкую жемчужину Мело, которая высоко ценится на рынке и может стоить сотни тысяч долларов. Сейчас он планирует отдать свою находку на экспертизу, чтобы подтвердить или опровергнуть ее ценность. В любом случае, продавать жемчужину полицейский не планирует. Он считает, что такая находка принесет больше пользы, если останется в доме в качестве талисмана, чтобы привлекать удачу и счастье.

Кстати, не так давно в провинции Накхонситхаммарат похожую жемчужину нашел рыбак по имени Хатчай Ниемдеча. Он продал ее ювелирам за 350 тысяч долларов, пишет Metro.

Екатерина Гура

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