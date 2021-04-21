Полицейский из Таиланда нашел редкую жемчужину в своем обеде

Подполковник Фонгсакорн Чантана из северо-восточной провинции Таиланда Бурирам во время обеда со своей семьей обнаружил в одной из морских улиток неожиданный подарок — жемчужину размером с кукурузное зернышко.
Чантана уверен, что нашел редкую жемчужину Мело, которая высоко ценится на рынке и может стоить сотни тысяч долларов. Сейчас он планирует отдать свою находку на экспертизу, чтобы подтвердить или опровергнуть ее ценность. В любом случае, продавать жемчужину полицейский не планирует. Он считает, что такая находка принесет больше пользы, если останется в доме в качестве талисмана, чтобы привлекать удачу и счастье.
Кстати, не так давно в провинции Накхонситхаммарат похожую жемчужину нашел рыбак по имени Хатчай Ниемдеча. Он продал ее ювелирам за 350 тысяч долларов, пишет Metro.