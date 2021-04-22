Семилетний мальчик открыл миру редкую картину XVII века. Она висела у него в кладовке

«Взрослые шутили, что он за нами наблюдает, чтобы мы хорошо себя вели. Мою сестру портрет пугал, а меня зачаровывал», — рассказывает Велла.
«Никто больше не хотел забирать картину, так что я решила ее взять», — говорит она.
Семилетний сын Веллы Дилан Мэггс очень увлекается историей. «Он знает всех королей, а его любимый — Карл, потому что он был «Веселым королем», — говорит женщина.
Велла знала, что портрет понравится мальчику.
«Я ему говорю: «Я тебе кое-что принесла», и достаю портрет. Он говорит — «Ух ты, удивительно… а можно повесить?». Я говорю: «Нет, повесить нельзя, посмотри на его состояние, надо его сначала подправить», — рассказывает она.
«Подправить» картину решили на телешоу Би-би-си The Repair Shop («Мастерская»). Ее ведущий, специалист по реставрации предметов искусства Лючия Скалиси, сразу поняла, что в мастерскую принесли уникальный объект.
Скалиси поняла, что портрет написан почти четыреста лет назад, проанализировав плетение холста.
«Я все поняла, как только увидела портрет», — говорит она. Рама портрета тоже оказалась сделанной в XVII-м веке. Скалиси считает, что портрет написан на основе гравюры сэра Роберта Пика, известного гравировщика.