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12:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Семилетний мальчик открыл миру редкую картину XVII века. Она висела у него в кладовке

Портрет английского короля Карла II, написанный его современником в XVII веке, пылился в кладовке у англичанки Элизабет Веллы, пока ее сын не убедил ее отнести картину на Би-би-си.

Источник: BBC News Русская служба

Элизабет Велла думала, что портрет, висевший в столовой ее деда и бабки, был написан в XIX веке. Висевший в столовой портрет будто строго наблюдал за Веллой и ее сестрой, вспоминает женщина.

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«Взрослые шутили, что он за нами наблюдает, чтобы мы хорошо себя вели. Мою сестру портрет пугал, а меня зачаровывал», — рассказывает Велла.

«Никто больше не хотел забирать картину, так что я решила ее взять», — говорит она.

Семилетний сын Веллы Дилан Мэггс очень увлекается историей. «Он знает всех королей, а его любимый — Карл, потому что он был «Веселым королем», — говорит женщина.

Велла знала, что портрет понравится мальчику.

«Я ему говорю: «Я тебе кое-что принесла», и достаю портрет. Он говорит — «Ух ты, удивительно… а можно повесить?». Я говорю: «Нет, повесить нельзя, посмотри на его состояние, надо его сначала подправить», — рассказывает она.

«Подправить» картину решили на телешоу Би-би-си The Repair Shop («Мастерская»). Ее ведущий, специалист по реставрации предметов искусства Лючия Скалиси, сразу поняла, что в мастерскую принесли уникальный объект.

Скалиси поняла, что портрет написан почти четыреста лет назад, проанализировав плетение холста.

«Я все поняла, как только увидела портрет», — говорит она. Рама портрета тоже оказалась сделанной в XVII-м веке. Скалиси считает, что портрет написан на основе гравюры сэра Роберта Пика, известного гравировщика.

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Аккуратно удалив с картины слои грязи и пятна от супа, Скалиси представила зрителям портрет во всей его красе.

«С точки зрения качества и редкости, он, безусловно, достоин выставляться в музее», — говорит эксперт. Она считает, что работа была написана в 1660 году, в эпоху правления Карла II.

«Это необыкновенная находка, и все благодаря любви Дилана к истории — он убедил маму отреставрировать картину и снова повесить портрет на стену», — говорит эксперт.

Сам Дилан тоже был в восторге.

«Это очень круто, я не могу описать. Я, кажется, самый счастливый человек в мире, потому что у меня есть такой старый портрет», — говорит он.

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