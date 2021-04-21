17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: человек смог бы обогнать тираннозавра
Древние хищники передвигались медленно.
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Если бы человек встретился с тираннозавром, то смог бы убежать от грозного хищника на своих двоих.
К такому неожиданному выводу пришли палеонтологи из Нидерландов в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science. Они попытались рассчитать скорость передвижения Tyrannosaurus rex на основе строения его хвоста и лап.
Предыдущие исследования скорости тираннозавров не полностью учитывали роль хвоста, говорят ученые. Ученые создали 3D-модель животного, чтобы посмотреть, как длинный тяжелый хвост динозавра влиял на его походку. В качестве прототипа они использовали окаменелый скелет 12-метрового тираннозавра из нидерландского музея.
Обычно животные выбирают такую скорость ходьбы, при которой тратится минимум энергии, говорят исследователи. При этом все части тела вовлекаются в определенный ритм, минимизирующий эти затраты.
Модель показала, что оптимальной для тираннозавра была небольшая скорость. При ходьбе его тяжелый хвост слегка подпрыгивал
О том, какую максимальную скорость мог развивать тираннозавр, палеонтологи не пишут. Но одно из предыдущих исследований показало, что они могли бегать со скоростью от 20 до 29 километров в час.
Анна Лысенко