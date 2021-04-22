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00:32 (мск), источник: Известия

Не по-детски: одышка оказалась главным признаком тяжелого COVID-19 у ребенка

Ученые определили 11 факторов, которые говорят о возможных осложнениях течения болезни у зараженных коронавирусом юных пациентов.

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Источник: AP 2020

Китайские ученые определили 11 признаков возможных осложнений COVID-19 у детей. Самыми явными приметами оказались одышка, отклонения от нормы на рентгене грудной клетки и насморк. Также в список вошли сопутствующие заболевания, лихорадка, высокая температура, кашель, диарея, плохие результаты компьютерной томографии легких, изменения в концентрации С-реактивного белка и фермента лактатдегидрогеназы.

Полученные данные о течении коронавирусной инфекции у детей легли в основу математической модели, которая предсказывает вероятность развития тяжелого COVID-19 у юных пациентов. Информацию можно использовать для ранней диагностики и облегчения проявлений болезни и осложнений, говорят эксперты.

Гадание по симптомам

Группа ученых из Пекинского университета китайской медицины исследовала факторы риска тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей. Специалисты обнаружили 11 признаков, которые говорят о высокой вероятности перехода COVID-19 в тяжелую форму.

Самым явным проявлением будущих проблем оказалась одышка, которая возникает при осложнениях в два раза чаще других симптомов. Также явно свидетельствуют об опасности отклонения от нормы на рентгене грудной клетки и насморк.

На основе полученных данных ученые создали математическую модель, которая рассчитывает риски неблагоприятного развития болезни. Узнать прогноз можно после ввода информации о возрасте пациента и его симптомах.

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«Данные о развитии пандемии показывают, что дети в меньшей степени подвержены тяжелой форме COVID-19, чем взрослые. Однако китайские исследования свидетельствуют, что младенцы и дети младшего возраста имеют более высокие шансы на тяжелое течение коронавирусной инфекции по сравнению со старшими детьми из-за неразвитости иммунной системы», написали авторы исследования в статье в Nature.

Ученые изучили данные о развитии коронавирусной инфекции у 203 детей. 26 из них болели бессимптомно, 160 — в легкой форме, 15 — в тяжелой.

Сравнив информацию о симптомах в каждой из групп, медики пришли к выводу, что настораживающими признаками при развитии COVID-19 можно назвать наличие сопутствующих заболеваний, лихорадку, высокую температуру, кашель, насморк, одышку, диарею, аномалии на рентгене грудной клетки и компьютерной томографии легких, отклонения от нормы в концентрации С-реактивного белка (белок плазмы крови, концентрация которого повышается при воспалительных процессах) и фермента лактатдегидрогеназы (увеличенный показатель свидетельствует о разрушении тканей организма при различных заболеваниях, в том числе при проблемах с легкими).

Показательно, что негативный результат рентгена легких в ходе исследования продемонстрировал значительно более существенную связь с тяжелым течением коронавирусной инфекции по сравнению с компьютерной томографией легких.

— Действительно, плохой рентген легких говорит о том, что ситуация сложная, в то время как некоторые поражения на более чувствительной компьютерной томографии легких могут никак не отражаться на клинических проявлениях больного, — пояснил «Известиям» профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Андрей Продеус.

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Китайским ученым пришлось исключить из расчетов некоторые симптомы, так как им не удалось получить по ним точные количественные значения, которые необходимы для надежных прогнозов. По этой причине в конечную математическую модель для практического использования наряду с возрастом вошли только данные о наличии сопутствующих заболеваний, кашля, одышки, концентрации С-реактивного белка и лактатдегидрогеназы.

В рамках модели каждому из признаков было присвоено определенное количество очков в зависимости от его связи с ходом болезни. Чем она выше, тем больше очков назначается симптому.

Например, ребенок 9 лет (5 очков) с сопутствующими заболеваниями (11 очков), кашлем (5 очков), одышкой (92 очка), концентрацией С-реактивного белка 30 мг/мл (45 очков) и лактатдегидрогеназы 200 мг/мл (8 очков) имеет шансы перенести COVID-19 в тяжелой форме более 99%.

Также расчеты китайских ученых показали, что в тяжелой форме коронавирусной инфекцией болеют 7,5% детей, а бессимптомно она проходит у 12,9% из них. У взрослых эти показатели составляют 26−32% и 1% соответственно.

Не только при COVID-19

Описанный в статье китайских ученых набор симптомов, и в особенности одышку, можно считать признаками тяжелого течения COVID-19 у детей, согласны опрошенные «Известиями» российские специалисты.

— Одышка — это прежде всего признак воспаления легких, — пояснил «Известиям» заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист напомнил: по критериям ВОЗ, которые приняты с конца 1970-х годов, увеличение числа дыхательных движений до уровня в 1,5−2 раза больше нормы говорит о том, что у пациента имеются осложнения, и чаще всего это поражение легких.

По мнению ученого, насморк ошибочно включен в число настораживающих симптомов COVID-19, так как он не является дифференциально-диагностическим признаком.

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А вот изменения на рентгенографии могут быть значимы для диагноза, указал Александр Горелов. Проведение этого исследования — следующий шаг в случае появления у ребенка одышки и повышенной температуры более трех дней без тенденции к снижению, отметил он.

С коллегой согласен и профессор-исследователь Андрей Продеус.

— В принципе при любых состояниях и воспалениях легких, не только связанных с COVID-19, именно дыхательная недостаточность — один из самых важных симптомов. А одышка — следствие дыхательной недостаточности. Когда не хватает снабжения органов и тканей кислородом, возникает такая проблема, — сказал он.

По мнению медика, основная ценность научной работы в том, что авторы представили статистику по частоте болезненных проявлений при СOVID-19 у детей.

Описанные симптомы позволят проводить раннюю диагностику и назначать поддерживающую, в том числе респираторную, терапию, которая может снизить тяжесть заболевания и смертность от него, считает научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада.

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