00:32 (мск), источник: Известия
Не по-детски: одышка оказалась главным признаком тяжелого COVID-19 у ребенка
Ученые определили 11 факторов, которые говорят о возможных осложнениях течения болезни у зараженных коронавирусом юных пациентов.
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Китайские ученые определили 11 признаков возможных осложнений COVID-19 у детей. Самыми явными приметами оказались одышка, отклонения от нормы на рентгене грудной клетки и насморк. Также в список вошли сопутствующие заболевания, лихорадка, высокая температура, кашель, диарея, плохие результаты компьютерной томографии легких, изменения в концентрации
Полученные данные о течении коронавирусной инфекции у детей легли в основу математической модели, которая предсказывает вероятность развития тяжелого COVID-19 у юных пациентов. Информацию можно использовать для ранней диагностики и облегчения проявлений болезни и осложнений, говорят эксперты.
Группа ученых из Пекинского университета китайской медицины исследовала факторы риска тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей. Специалисты обнаружили 11 признаков, которые говорят о высокой вероятности перехода COVID-19 в тяжелую форму.
На основе полученных данных ученые создали математическую модель, которая рассчитывает риски неблагоприятного развития болезни. Узнать прогноз можно после ввода информации о возрасте пациента и его симптомах.
«Данные о развитии пандемии показывают, что дети в меньшей степени подвержены тяжелой форме COVID-19, чем взрослые. Однако китайские исследования свидетельствуют, что младенцы и дети младшего возраста имеют более высокие шансы на тяжелое течение коронавирусной инфекции по сравнению со старшими детьми
Ученые изучили данные о развитии коронавирусной инфекции у 203 детей. 26 из них болели бессимптомно, 160 — в легкой форме, 15 — в тяжелой.
Сравнив информацию о симптомах в каждой из групп, медики пришли к выводу, что настораживающими признаками при развитии COVID-19 можно назвать наличие сопутствующих заболеваний, лихорадку, высокую температуру, кашель, насморк, одышку, диарею, аномалии на рентгене грудной клетки и компьютерной томографии легких, отклонения от нормы в концентрации
— Действительно, плохой рентген легких говорит о том, что ситуация сложная, в то время как некоторые поражения на более чувствительной компьютерной томографии легких могут никак не отражаться на клинических проявлениях больного, — пояснил «Известиям»
Китайским ученым пришлось исключить из расчетов некоторые симптомы, так как им не удалось получить по ним точные количественные значения, которые необходимы для надежных прогнозов. По этой причине в конечную математическую модель для практического использования наряду с возрастом вошли только данные о наличии сопутствующих заболеваний, кашля, одышки, концентрации
В рамках модели каждому из признаков было присвоено определенное количество очков в зависимости от его связи с ходом болезни. Чем она выше, тем больше очков назначается симптому.
Например, ребенок 9 лет (5 очков) с сопутствующими заболеваниями (11 очков), кашлем (5 очков), одышкой (92 очка), концентрацией
Также расчеты китайских ученых показали, что в тяжелой форме коронавирусной инфекцией болеют 7,5% детей, а бессимптомно она проходит у 12,9% из них. У взрослых эти показатели составляют 26−32% и 1% соответственно.
Описанный в статье китайских ученых набор симптомов, и в особенности одышку, можно считать признаками тяжелого течения COVID-19 у детей, согласны опрошенные «Известиями» российские специалисты.
— Одышка — это прежде всего признак воспаления легких, — пояснил «Известиям» заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
По мнению ученого, насморк ошибочно включен в число настораживающих симптомов COVID-19, так как он не является
А вот изменения на рентгенографии могут быть значимы для диагноза, указал Александр Горелов. Проведение этого исследования — следующий шаг в случае появления у ребенка одышки и повышенной температуры более трех дней без тенденции к снижению, отметил он.
С коллегой согласен и
— В принципе при любых состояниях и воспалениях легких, не только связанных с COVID-19, именно дыхательная недостаточность — один из самых важных симптомов. А одышка — следствие дыхательной недостаточности. Когда не хватает снабжения органов и тканей кислородом, возникает такая проблема, — сказал он.
По мнению медика, основная ценность научной работы в том, что авторы представили статистику по частоте болезненных проявлений при СOVID-19 у детей.
Описанные симптомы позволят проводить раннюю диагностику и назначать поддерживающую, в том числе респираторную, терапию, которая может снизить тяжесть заболевания и смертность от него, считает научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада.