Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что третья волна коронавируса в России, «вероятно, будет». «Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — сказал он в интервью РБК.
В то же время, по оценкам Сбербанка, эта волна должна быть значительно ниже, чем та, что была осенью, не говоря уже о весне прошлого года, пояснил Греф, добавив, что ее глубина будет зависеть от уровня вакцинации и от того, насколько будет сформирован коллективный иммунитет. «Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — подчеркнул Греф.
По его словам, по обеспечению вакцинации в России «сейчас вышли на хороший уровень». «С мая, на мой взгляд, уже совсем не будет дефицита вакцины», — полагает глава Сбербанка. «Сейчас ограничением будет уже не физический объем производства вакцины, а как убедить людей, что вакцина безопасна и так далее. Но сейчас, слава богу, людская молва расходится, наша вакцина показывает очень хорошие результаты. У меня много знакомых, которые прилетают из-за границы, из Европы, из Америки на вакцинацию «Спутником-V», — рассказал Греф. «Если мы до 1 сентября сумеем вакцинировать порядка 60−70 млн человек — это будет очень хороший темп. Это означает, что у нас хорошие шансы пройти осень спокойно», — пояснил он.
На примере вакцинации среди сотрудников Сбербанка Греф описал, как менялось отношение к прививкам. Сам глава банка вакцинировался первым: «Я никогда не вакцинировался в своей жизни ни от чего, кроме вакцин, которые нам всем прививали в раннем детстве. Но здесь выбор однозначен. Когда я увидел последствия коронавируса, я тут же принял решение, что даже на самой ранней стадии лучше вакцинироваться».
Потом, по его словам, вакцинировались все топ-менеджеры. «Но [среди остальных сотрудников] большого потока желающих не было. Мы продолжали убеждать людей. А потом произошло какое-то изменение, люди пошли вакцинироваться. Поэтому я думаю, что массово это будет зависеть от сарафанного радио и осознания, которое будет приходить к людям», — заключил Греф, сообщив, что коллективный иммунитет в Сбере на текущий момент составляет 44% — это и вакцинированные, и переболевшие.
В начале апреля на возможность роста числа заразившихся коронавирусом весной из-за наступления традиционного периода сезонных заболеваний указывала вице-премьер Татьяна Голикова. Последние данные оперштаба не фиксируют всплеска заболевших: в апреле по стране регистрировалось от 8,1 тыс. до 9,3 тыс. выявленных случаев в сутки. В то же время в некоторых странах третья волна уже началась, говорил премьер Михаил Мишустин, подчеркивая, что «важно не допустить такого сценария» в России.
Лаборатория Сбербанка «СберИндекс» с осени публиковала свои модельные расчеты распространения коронавируса в России. В начале апреля его модель показала всплеск заболеваемости к середине месяца. Модель «показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно», комментировала тогда пресс-служба Сбербанка. С 15 апреля «Сбер» отказался от поддержки этой модели, перестав публиковать новые данные.