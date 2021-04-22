07:00 (мск), источник: Газета.Ру
Минтруд рассматривает вопрос о продлении майских праздников
Глава Минтруда России заявил, что ведомство изучает предложения увеличить продолжительность майских праздников, передает РИА «Новости».
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«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе,
По словам Котякова, такие предложения находятся еще на рассмотрении в министерстве.
«Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал он.
На прошлой неделе
До этого Роструд объяснил, как увеличить число выходных во время майских праздников.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.