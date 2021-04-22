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07:00 (мск), источник: Газета.Ру

Минтруд рассматривает вопрос о продлении майских праздников

Глава Минтруда России заявил, что ведомство изучает предложения увеличить продолжительность майских праздников, передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса», — сообщил он.

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По словам Котякова, такие предложения находятся еще на рассмотрении в министерстве.

«Мы по ним еще вопросы не приняли», — сказал он.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что рабочие дни между Первомаем и Днем Победы в 2021 году могут сделать выходными. Он ответил, что у главы государства Владимира Путина есть рабочие планы на этот период.

До этого Роструд объяснил, как увеличить число выходных во время майских праздников.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.

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