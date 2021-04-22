В России пятый день подряд выявили менее 9 тыс. заболевших коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За последние 24 часа умерли 397 заразившихся, накануне — 399. Общее число летальных случаев в стране достигло 107 103. Выздоровели 8 934 человека за сутки, за все время — 4 361 807.
Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:
Ранее сегодня, 22 апреля, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России «вероятно, будет» третья волна коронавируса. Он связывает это с изменением температурного режима. При этом, по мнению господина Грефа, прирост заболевших COVID-19 в третью волну будет значительно ниже, чем был осенью и весной, поскольку РФ вышла «на хороший уровень» по обеспечению вакцинации.
Массовая вакцинация от коронавируса идет в стране с января. 20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что считает нужным ввести программу поощрения при вакцинации людей старше 60 лет. Он предложил Московской торгово-промышленной палате и «другому социально ответственному бизнесу» собрать средства на финансирование подобной программы. По словам мэра столицы, «целевая поддержка на покупку товаров и услуг» будет распределяться с помощью той же инфраструктуры, которая использовалась для поощрения участников голосования по поправкам к Конституции в 2020 году.