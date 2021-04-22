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11:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В России пятый день подряд выявили менее 9 тыс. заболевших коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали 8996 случаев заражения коронавирусом. Это на 8,77% больше, чем выявили накануне — 8271. С начала пандемии COVID-19 заболели 4 736 121 человек.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: AP 2020

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2704 (1 072 740 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 682 (410 074),
  • Московская область — 590 (244 969),
  • Ростовская область — 237 (86 101),
  • Нижегородская область — 193 (112 517).

За последние 24 часа умерли 397 заразившихся, накануне — 399. Общее число летальных случаев в стране достигло 107 103. Выздоровели 8 934 человека за сутки, за все время — 4 361 807.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

  • Москва — 54 (17 866 за все время),
  • Санкт-Петербург — 35 (12 941),
  • Ростовская область — 25 (3972),
  • Свердловская область — 16 (2992),
  • Самарская область — 15 (1400).

Ранее сегодня, 22 апреля, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России «вероятно, будет» третья волна коронавируса. Он связывает это с изменением температурного режима. При этом, по мнению господина Грефа, прирост заболевших COVID-19 в третью волну будет значительно ниже, чем был осенью и весной, поскольку РФ вышла «на хороший уровень» по обеспечению вакцинации.

Массовая вакцинация от коронавируса идет в стране с января. 20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что считает нужным ввести программу поощрения при вакцинации людей старше 60 лет. Он предложил Московской торгово-промышленной палате и «другому социально ответственному бизнесу» собрать средства на финансирование подобной программы. По словам мэра столицы, «целевая поддержка на покупку товаров и услуг» будет распределяться с помощью той же инфраструктуры, которая использовалась для поощрения участников голосования по поправкам к Конституции в 2020 году.

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