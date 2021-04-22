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13:07 (мск), источник: Forbes

Ученые выявили более высокую продуктивность работы из дома

Работа из дома, до пандемии считавшаяся «убийцей» карьеры, на самом деле может быть более продуктивной, чем из офиса, установили ученые. Однако преимущества удаленки распределяются непропорционально и по большей части достаются людям с высоким доходом, отмечают они.

Источник: Агентство «Москва»

«Наши данные о планах работодателей и относительной производительности работы на дому (WFH) предполагают рост производительности на 5% в постпандемической экономике за счет оптимизированных рабочих условий», — отмечается в исследовании Хосе Марии Барреро (Автономный технологический институт Мексики), Николаса Блума (Стэнфорд) и Стивена Дж. Дэвиса (Школа бизнеса Бута при Чикагском университете), с которым ознакомился Bloomberg.

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Исследователи опросили больше 30 000 человек в США. Выяснилось, что и после окончания пандемии 20% из них останутся полностью в удаленном режиме. До пандемии вне офиса работали только 5% сотрудников.

Ученые подсчитали, что бум работы на дому повысит производительность в экономике США на 5%. В основном это будет вызвано экономией времени на дорогу в офис. Еще одним следствием перехода на удаленку ученые назвали сокращение потребительских расходов в центрах крупнейших городах по крайней мере на 5−10% по сравнению с довирусными. «Переход к работе из дома также будет иметь очень неравномерные географические последствия — благосостояние таких городов, как Сан-Франциско, с высоким уровнем внутренних поездок, уменьшится», — говорится в документе.

Ученые отметили, что компании по всему миру продолжают объявлять о переходе на удаленку, избавляясь от офисных площадей в центре городов. К примеру, банк HSBC объявил о сдаче в аренду этажа в своей штаб-квартире в Лондоне, а Twitter разрешил сотрудникам работать из дома постоянно.

Когда-то удаленная работа могла быть «убийцей» карьеры: многолетнее исследование, проведенное правительством Великобритании до пандемии, показало, что у людей, которые не присутствуют в офисе, гораздо меньше шансов получить продвижение по службе, пишет Bloomberg. Новое исследование изменило эти стереотипы. Технологические инновации, инвестиции и сохраняющиеся страхи перед толпой и заражением будут укреплять рабочие механизмы, говорится в документе.

Но авторы исследования подчеркивают, что преимущества удаленки будут распределены непропорционально — большая их часть достанется людям с хорошим образованием и высоким доходом.

Новый опыт усугубит экономические и расовые разногласия в США, учитывая, что многие низкооплачиваемые работы — в сфере приготовлении пищи и других важных отраслях — нельзя выполнять удаленно, и занятые в них работники подвергаются большему риску заражения COVID-19, отмечает Bloomberg.

Андрей Злобин

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