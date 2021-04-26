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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Животные Чернобыля: для кого зона отчуждения стала идеальным домом

Они не только приспособились к новым условиям, но и сумели использовать их с пользой для себя.

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После трагедии на Чернобыльской АЭС люди на десятилетия покинули эти места. А животным уходить было некуда, и они не просто смогли справиться с радиацией и новыми условиями, но и сделали зону отчуждения удивительным местом с богатым биологическим разнообразием.

В 2016 году на территории Иванковского и Полесского районов Киевской области в пределах зоны отчуждения был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, на территории которого обитают редкие животные и птицы, многие из которых занесены в Красную книгу.

Чернобыльский центр
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Бурый медведь

О том, что в Чернобыльской зоне обитает бурый медведь, ученые узнали относительно недавно, когда величественный хищник попал на одну из фотоловушек. Несмотря на то, что медведь не часто попадает в объектив, специалисты с уверенностью заявляют, что его популяция в зоне отчуждения восстанавливается.

Чернобыльский центр
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Зубр 

Зубры были типичными представителями фауны в Белоруссии и Украине, но люди умудрились их почти полностью уничтожить еще в XIX веке. Несколько лет назад ученые впервые заметили на территории Припяти следы зубров, но встречи с людьми эти огромные животные старались избегать. Однако в камеру фотоловушки зубры все-таки попали, чем несказанно обрадовали зоологов.

AP 2020
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Лошади Пржевальского

Уникальные дикие лошади Пржевальского находятся под угрозой исчезновения — их численность во всем мире стремительно уменьшается, а вот в Чернобыле, наоборот, удивительно быстро растет. В рамках эксперимента в конце 1990-х годов в зону отчуждения было завезено около 30 лошадей Пржевальского. Они не просто выжили, но значительно увеличили свою численность. Сейчас в Чернобыле насчитывается около 110 особей, которые прекрасно себя чувствуют в этих безлюдных местах.

Reuters
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Лоси

Лоси в Чернобыле — такое же привычное явление, как лисы и бродячие собаки. Они не боятся людей и спокойно бродят вокруг разрушенной ЧАЭС и по опустевшим улицам Припяти. В зоне отчуждения популяция лосей очень большая — врагов у них практически нет. Лоси часто попадают не только в фотоловушки, но и в объективы камер туристов.

Чернобыльский центр
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Лисы

Лис в Чернобыле очень много, и они здесь практически ручные. Лисы часто выходят к туристам и работникам станции или заповедника и выпрашивают еду. 

Самый известный зверь чернобыльской зоны — лис по имени Семен. Он уже стал настоящим символом зоны отчуждения, и его мордочка красуется на местных сувенирах.

AP 2020
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Волки

«Санитары леса» тоже чувствуют себя в Чернобыле очень хорошо. В 1987 году в этих местах жили три стаи волков, а сейчас их семь. В каждой такой стае примерно по 10 сильных и здоровых животных. Кроме того, в здешних лесах обитают и волки-одиночки, так что популяция этих хищников в Чернобыле довольно впечатляющая.

Чернобыльский центр
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Енотовидная собака

Смешной зверек, которого часто путают с енотом, на самом деле является енотовидной собакой. В Чернобыль их завезли с Дальнего Востока в период СССР. Никакие радиации и катастрофы на животных не повлияли, они размножились и чувствуют себя тут как дома.

AP 2020
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Рысь

Еще один хищник — европейская рысь. Поскольку людей здесь не бывает, а естественных врагов у рыси нет, то эти хищники ведут довольно расслабленный образ жизни и спокойно гуляют днем. Они часто попадают в фотоловушки и не особо опасаются встреченных в лесу ученых. Кстати, маршруты рысей пролегают по наиболее зараженным территориям, но это их совсем не беспокоит — чувствуют они себя отлично.

AP 2020
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Дикие кабаны

Для этих животных чернобыльский лес оказался идеальным местом для жизни. В первые годы после аварии в зоне отчуждения расплодилось невероятное количество кабанов, однако волки и рыси сократили их популяцию. Тем не менее, дикие кабаны регулярно попадают в объективы фотоловушек и частенько выходят к людям в поисках еды.

Чернобыльский центр
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Черный аист

Уникальный черный аист занесен в Красные книги многих стран мира. В отличие от своего белого сородича он очень осторожен и не любит внимания, а потому умело прячется. Увидеть его в дикой природе — большая удача. Впервые черного аиста экологи увидели в Чернобыле несколько лет назад благодаря фотоловушке.

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