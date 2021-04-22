13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
У берегов Сахалина жители ловят селедку руками (видео)
Рыба пришла на нерест в залив Анива
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На побережье Корсаковского района на Сахалине на нерест пришла тихоокеанская сельдь
В соцсетях появились видео необычной «рыбалки»: десятки людей возле берега собирают сельдь в ведра. Как говорят очевидцы, почти вся рыба крупная и в этом году ее действительно очень много.
Екатерина Гура